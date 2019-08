Wangens Kapitän Wetzel:„Die Mischung in der Mannschaft ist perfekt“

Der FC Wangen ist mit sieben Punkten aus drei Spielen sehr gut in die neue Saison in der Fußball-Verbandsliga gestartet. Im Interview mit Markus Prinz spricht FCW-Kapitän Simon Wetzel über die Gründe und die nahen und fernen Ziele des Vereins.

Nach der schweren letzten Saison habt ihr mit Daniel Wellmann und Joachim Heinzelmann nur zwei neue Feldspieler hinzubekommen. Kann es daher auch in dieser Saison nur gegen den Abstieg gehen oder habt ihr höhere Ziele?

Simon Wetzel: Diese Saison in der Verbandsliga wird richtig anspruchsvoll. Von den 17 Mannschaften könnten fünf bis sechs direkt absteigen. Durch die Abstiege von Gmünd und Backnang aus der Oberliga, sowie die neu hinzugekommenen und ambitionierten Aufsteiger, wird es eine riesengroße Aufgabe in dieser Liga zu bestehen. Wir haben uns als erstes Ziel gesetzt Woche für Woche zu punkten, um die nötige Punktzahl für den Klassenerhalt zu erreichen. Wenn wir die erreicht haben, stecken wir uns unser nächstes Ziel.

Trainer Adrian Philipp empfindet euren Kader, gerade gegenüber den finanzstarken Konkurrenten aus dem Stuttgarter Raum, als zu dünn. Hätten Sie sich weitere Neuzugänge gewünscht?

Ich bin der Meinung, dass Neuzugänge sportlich, wie auch menschlich in ein Team passen müssen. Es steht außer Frage, dass der ein oder andere zusätzliche Spieler von Vorteil wäre, jedoch nur, wenn er uns auf dem Platz weiterbringt und nicht nur auf dem Papier. Die Mischung in der Mannschaft ist perfekt und über die Zeit zu einer Gemeinschaft gewachsen, von der viele Vereine in der Verbandsliga, aber auch in den Ligen darunter nur träumen können.

Die Vorbereitung auf die neue Saison lief, von der Trainingsbeteiligung und auch von den Testspielergebnissen her, recht schwankend. Was waren aus deiner Sicht die Gründe?

Viele Spieler hatten Fehlzeiten in den Trainingseinheiten und Spielen, wegen Urlaub und Geschäftsreisen. Dadurch war es für uns schwierig, in einen Rhythmus zu kommen. Die Testspielergebnisse sind mir relativ egal. Wichtig war nur, dass die zu Saisonbeginn zur Verfügung stehenden Spieler ihre Fitness erarbeitet haben. Wir haben letzte Saison mitbekommen, dass uns eine gute bis sehr gute Vorbereitung gar nichts gebracht hat. Wir standen nach neun Saisonspielen nur mit einem Punkt da.

Sieben Punkte aus den ersten drei Saisonspielen waren daher nicht zu erwarten, oder?

Nein. Wir waren uns aber vor dem Start bewusst, dass wir mit Hofherrnweiler-Unterrombach, Tübingen und Neckarrems zu Beginn auf Gegner treffen, die am Ende der Saison wohl mit uns um den Klassenerhalt kämpfen werden. Daher wollten wir auf jeden Fall was Zählbares aus jedem der drei Spiele mitnehmen. Dass dies geklappt hat, ist natürlich umso besser.

Was habt ihr besser gemacht als in der vergangenen Saison, als ihr zehn Spiele lang auf den ersten Sieg warten musstest?

Meiner Meinung nach, auch aufgrund der vielen Verletzten und dem dadurch geschrumpften Kader, war es jedem Spieler bewusst, dass er in der Verantwortung steht. Fast der gesamte Kader hat den Saisonstart letzte Runde mitgemacht und kann sich noch gut an das Gefühl zurückerinnern, wie es ist, in so einem Negativlauf festzustecken. Und all das nach einer Vorbereitung, die sehr gut lief. Durch diese Phase hat die, noch sehr junge Mannschaft an Erfahrung hinzugewonnen, wovon wir jetzt profitieren.

Am Wochenende geht’s zum schweren Auswärtsspiel beim TSV Essingen, der schon seit Jahren unter seinen Erwartungen spielt und sich insgeheim sicherlich die Oberliga zum Ziel gesetzt hat. Was ist dort drin für euch?

Wir wollen das positive Gefühl aus den letzten Wochen mitnehmen und mit Selbstvertrauen nach Essingen fahren. Wir wissen, dass wir an guten Tagen für jeden Gegner in der Liga unangenehm zu bespielen sind und dass wir auch gegen jeden Gegner bestehen können. Schon alleine die Tatsache, dass wir dort mit dem FC Wangen noch nie was Zählbares mitgenommen haben, motiviert uns zusätzlich. Ziel ist es, den August ohne Niederlage zu beenden.

Sie selbst haben ja in Ravensburg bereits Oberligaerfahrung sammeln dürfen. Was müsste passieren, damit sich der FC einmal wieder dieses Ziel stecken könnte?

Auch wenn sportlich keine Welten zwischen dem FV Ravensburg und dem FC Wangen liegen, ist vor allem in der Struktur und Organisation der beiden Vereine doch noch ein sehr großer Unterschied vorhanden. Ich finde es dennoch beachtlich, was in den letzten Jahren, seit dem Wiederaufstieg in die Verbandsliga, in diesem Verein passiert ist. Klaus Biedenkapp, Klaus Kottmann und Frauke von Klebelsberg, sowie das frischgewählte Vorstandmitglied Ralf Hartmann, haben es geschafft, den Verein wieder in ruhiges Fahrwasser zu bringen. Die Bedingungen von heute, sind mit denen von vor dreieinhalb Jahren nicht mehr zu vergleichen. Unsere Vorstandschaft schaut nicht größenwahnsinnig in die Zukunft, sondern der Verein wird ganz solide Schritt für Schritt weitergebracht. Da die Möglichkeiten beschränkt sind, können wir keinen anderen Weg einschlagen.

Mit deinen 26 Jahren sind Sie im besten Fußballalter, welche persönlichen Ziele haben Sie mit dem FC Wangen noch? Und würde Sie die Oberliga nochmals reizen?

Ich bin nach Wangen gekommen, weil mich die Aufgabe, etwas aufzubauen, wahnsinnig gereizt hat. Das nächste persönliche Ziel ist es, mit der Mannschaft tabellarisch auf die gesicherten Mittelfeldplätze zu gelangen und mehr Konstanz über die komplette Saison in unsere Auftritte zu bekommen. Wenn uns das gelingt, steigt auch die Attraktivität des Vereins wieder. Wohin das den FC Wangen dann führt, kann man schlecht beantworten, aber natürlich würde mich die Oberliga reizen.