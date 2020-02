Wangens JMS ist wieder unter einem Dach

Die Öffentlichkeit kann sich erstmals einen Eindruck von der neuen Wangener Heimat der Jugendmusikschule am Sonntag, 8. März, machen. Dann steht dort der Musikschultag an, zunächst mit einem Konzert in der Stadthalle, anschließend dann mit Gelegenheit, Instrumente auszuprobieren, in der Wolfgangstraße. Die Termine der weiteren, kostenfreien Musikschultage in der Region: Gemeinschaftsschule Eglofs am Samstag, 7. März, Kurhaus Isny am Samstag, 14. März, Turnhalle Amtzell am Sonntag, 15. März, Festhalle Leutkirch am Samstag, 21. März und Mensa am Schulzentrum Kißlegg. Beginn der Konzerte ist jeweils um 14 Uhr. Anschließend finden die Instrumentenmarktplätze statt.

Am 29. Juli, dem letzten Schultag vor den Sommerferien lädt die JMS in die Wolfgangstraße überdies zu einem Tag der Offenen Tür samt Schulfest ein.