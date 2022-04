Wangens Handballern glückt die Revanche

Im Hinspiel hat es noch eine krachende Niederlage gegeben, im Rückspiel haben die Handballer der MTG Wangen II gegen die TSG Söflingen II eindrucksvoll Revanche genommen. Wangen gewann sein letztes Heimspiel der Landesligasaison gegen die TSG mit 31:23 (14:11).

Weil Levente Farkas bei einem Trainerlehrgang war, übernahm 1c-Trainer Timo Feistle die Verantwortung an der Seitenlinie der Wangener. Bis auf die verletzten Denis Akok (Sprunggelenk) und Joachim Neff (Rücken) konnten die Wangener aus dem Vollen schöpfen. Für Neff rückte A-Jugend-Keeper Jonas Bader nach. Das Spiel begann ausgeglichen, beide Mannschaften zeigten eine gute Leistung in Angriff und Abwehr. In der neunten Minute führte Wangen allerdings mit drei Toren (6:3). In der Abwehr gewann die MTG laut Mitteilung einige Bälle, über die schnellen Außenspieler Felix Schuster und Elias Preuschl wurde das zu schnellen Toren genutzt.

Doch es lief nicht alles so rund. Feistle haderte Mitte der ersten Halbzeit mit der Chancenverwertung seiner Spieler, es wurden viele freie Würfe vergeben oder hergeschenkt. Lediglich der konzentrierten Leistung des Wangener Prunkstücks – der Defensive – war es zu verdanken, dass Söflingen nicht ausgleichen konnte. Mit einer 14:11-Führung ging die MTG in die Pause. Feistle forderte von seinen Spielern, sich zu konzentrieren und die einfachen Fehler abzustellen.

Die zweite Halbzeit begann zunächst wie die erste endete: Wangen verteidigte gut, ließ vorne jedoch zu viele Chancen liegen. Dazu bekam die MTG den starken Söflinger Valentin Engelhardt nicht in den Griff. Mitte der zweiten Halbzeit steigerte sich die Wangener Defensive aber, auch Torwart Felix Jäkle hielt, was zu halten war. Vorne wurden zwar immer noch viele freie Würfe vergeben, durch die starke Abwehr nahm Wangen aber Kurs Richtung Heimsieg. Zehn Minuten vor Schluss durfte Jonas Bader für Felix Jäkle zwischen die Pfosten. Wangen zog zum Schluss davon und siegte klar mit 31:23. „Die Jungs haben über 60 Minuten eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt, kein Spieler stach heraus und keiner blieb zurück“, sagte Aushilfstrainer Timo Feistle. „Wenn nun noch die Chancenverwertung gepasst hätte, wäre es fast nicht besser gegangen.“

Über das Osterwochenende haben die Wangener spielfrei, am 23. April steht das letzte Auswärtsspiel der Saison bei der SG Lauterstein an, der die Landesliga-Meisterschaft fast nicht mehr zu nehmen ist. Im Hinspiel waren Wangens 1b zwar bemüht, hatte den starken Lautersteinern aber wenig entgegenzusetzen und verlor deutlich. Die Wangener können im Rückspiel allerdings befreit aufspielen. Anwurf ist am 23. April um 18 Uhr.