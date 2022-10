Wangens Handballerinnen verlieren bitter und umstritten

Ganz bittere Niederlage für die MTG Wangen: Was sich am Samstag in der Steinlachhalle in Mössingen abgespielt hat, war laut Mitteilung ein wahrer Handballkrimi. Nach 60 Minuten in der Verbandsliga hatte die MTG das Nachsehen und musste eine knappe 33:34-Niederlage. Aus Sicht der Wangenerinnen war eine Entscheidung kurz vor Schluss höchst ärgerlich, als ein Tor gegeben wurde, obwohl die Schiedsrichter laut MTG gar nicht auf Tor entschieden hatten.

Der Beginn ist ernüchternd

Voller Motivation ging die Wangener Mannschaft um das Trainergespann Balogh/Hörmann in die Partie gegen die Spvgg Mössingen. Doch die Heimmannschaft verpasste den Allgäuerinnen erst einmal einen ordentlichen Dämpfer und ging vor rund 300 Zuschauern schnell mit 4:1 in Führung. Doch nach und nach wachten die Wangenerinnen auf und Kapitänin Laura Schirnik erzielte in der zehnten Minute den Ausgleichstreffer zum 6:6. Beide Teams lieferten sich einen Schlagabtausch und keiner konnte sich wirklich absetzen. Die MTG hatte allerdings große Probleme, das Zusammenspiel zwischen der Mössinger Mittespielerin und der Kreisläuferin in den Griff zu bekommen. Doch Wangen zeigte Kampfgeist und zog bis zur 22. Minute auf 13:9 davon. Bis zur Halbzeitpause verkürzte Mössingen aber auf 15:17.

In der Kabine besprach das Wangener Team einige Fehler und Verbesserungen und motivierte sich, weiterhin Kampfgeist und Leidenschaft zu zeigen. Doch wieder einmal konnten die MTG-Handballerinnen das Besprochene in der zweiten Halbzeit nicht in die Tat umsetzen. Das Team wurde von Mössingen mit seinem Tempospiel buchstäblich überrollt und die Partie drehte sich. Der Lauf der Spvgg war fast nicht zu stoppen und die Mannschaft der MTG war wie ausgewechselt. Es war beinahe kein Rückzugsverhalten mehr vorhanden und im Angriff brachte die MTG die gegnerische Torhüterin in Höchstform. Bis zur 42. Minute hatte die Spvgg das Spiel zum 27:20 gedreht.

Wangen kämpft sich heran – bis zur umstrittenen Entscheidung

Doch allmählich kam der Kampfgeist der MTG zurück. Tor für Tor kämpfte sich Wangen heran, das Unentschieden war laut Mitteilung fast greifbar. Doch dann kam die 59. Minute: Es stand zu diesem Zeitpunkt 33:31 für Mössingen, als der Spielstand vom Kampfgericht auf 34:31 geändert wurde. „Im Video ist klar zu erkennen, dass das Tor zum 34:31 gezählt wurde, obwohl von den Schiedsrichtern das Tor nicht gegeben wurde. Warum das weder den Schiedsrichtern noch den Kampfrichtern aufgefallen ist, bleibt ein Rätsel“, schreiben die Wangenerinnen in ihrer Mitteilung.

Die MTG kam durch Marina Gabriel und Katrin Aumann zwar noch zu zwei Treffern, doch danach waren nur noch vier Sekunden zu spielen – zu wenig, um noch zum Ausgleich zu kommen. „Wäre das Spiel noch ein paar Minuten länger gelaufen, hätten wir es vielleicht noch drehen können. Insgesamt war das aber eine enttäuschende Leistung“, sagte Wangens Trainer Zsolt Balogh. „Da laut HVW (Handballverband Württemberg, Anm. der Red.) der Videobeweis nicht greift, werden wir keinen nachträglichen Einspruch einlegen.“ So bleibt es bei der aus Wangener Sicht extrem bitteren Niederlage. Am Wochenende hat die MTG spielfrei und kann die Zeit nutzen, wieder einen klaren Kopf zu bekommen, um am 30. Oktober in Denkendorf wieder anzugreifen.