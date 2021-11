Wangens Handballerinnen sind auswärts gefordert

In der Handball-Verbandsliga der Frauen gibt es auch an diesem Wochenende Spielabsagen. Der TV Weingarten kann nicht bei der SG Burlafingen/Ulm spielen, weil es dort einen Corona-Verdachtsfall gab. Die Spielerinnen der MTG Wangen sind dagegen am Samstag (20 Uhr) im Einsatz. Sie spielen beim VfL Pfullingen.

Nach dem spielfreien Wochenende möchte die Wangener Mannschaft zwei weitere Punkte sammeln. Vor zwei Wochen hatte die MTG allen Grund zu feiern. Beim Tabellenzweiten SG Ober-/Unterhausen zeigten die Wangenerinnen in einem sehr spannenden Spiel viel Kampfgeist und Willensstärke und sicherten sich die zwei Punkte. Aktuell steht die MTG mit 8:4 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz.

Der VfL Pfullingen dagegen musste in der vergangenen Woche pausieren, da die Partie gegen den TSV Zizishausen wie einige andere aufgrund des Schiedsrichtermangels kurzfristig abgesagt wurde. Das letzte ausgetragene Spiel gegen die HSG Ermstal gewann Pfullingen und steht auf dem fünften Platz mit 6:4 Punkten. Die Tabellensituation verspricht daher laut Mitteilung ein spannendes Spiel, in dem die MTG an die Leistung vom vorherigen Spiel anknüpfen sollte, um zu punkten.

Bis auf Weiteres wird Christoph Hörmann allein die MTG betreuen, da Zsolt Balogh aus privaten Gründen nicht mitwirken kann.