Wangens Handballerinnen feiern verdienten Sieg

Die Handballerinnen der MTG Wangen haben in der Verbandsliga ihren Fehler aus dem Hinspiel bei der HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf wieder wettgemacht. Denn das Rückspiel in der Wangener Argenhalle gewann die MTG gegen die HSG klar mit 29:19 (12:5).

Das Ziel vor dem Spiel war klar. Die Wangener Spielerinnen wollten an die Leistung der vergangenen Partien anknüpfen und die klägliche Niederlage im Hinspiel gegen die HSG ausgleichen. Und das gelang der MTG am Samstagabend. Wangen stellte die gewohnte Abwehrformation um und spielte eine Manndeckung gegen die Leistungsträgerin der HSG, Annamaria Holzapfel. Das brachte die Gäste laut Mitteilung aus dem Konzept, die MTG ging schnell mit 3:1 in Führung.

Wangens Abwehr stand trotz der ungewohnten Konstellation kompakt und arbeitete aggressiv gegen den starken Rückraum der Gäste. Im Angriff baute die MTG durch schnelle Tore in der 18. Minute den Abstand auf vier Tore aus. Es schlichen sich allerdings viele Fehlpässe in das Angriffsspiel der Wangenerinnen ein. Co-Trainer Christoph Hörmann sah sich gezwungen, eine Auszeit zu nehmen, um seine Mannschaft auf die Fehler aufmerksam zu machen. Den Gästen merkte man auch nach der Auszeit die Unsicherheit an. Die HSG-Spielerinnen scheiterten immer wieder an Wangens Torhüterin Johanna Schweizer. Nach 30 Minuten ging es mit einer 12:5-Führung für die MTG in die Kabinen.

In der Pause sprach Hörmann kleine Fehler im Abwehrverhalten sowie im Angriffsspiel an. Trainer und Team waren sich laut Mitteilung einig, die Leistung und Konzentration weiter hochzuhalten, um die Führung beizubehalten. Die MTG war nach der Halbzeit voll konzentriert und vergrößerte die Führung bis zur 40. Minute auf 17:9. Den Gästen gingen langsam die Ideen gegen die gut stehende Abwehr der MTG aus. In der 43. Minute lag Wangen das erste Mal mit zehn Toren in Führung (20:10). Die HSG hatte dem hohen Tempospiel der Gastgeberinnen nicht mehr viel entgegenzusetzen und so ging die MTG als deutlicher Sieger vom Feld (29:19). Mit dem siebten Sieg im neunten Saisonspiel bleibt Wangen als Tabellendritter an den Topteams Köngen und Ober-/Unterhausen dran.

„Über allem stand die herausragende Abwehr, in der von Beginn an konsequent und hart verteidigt wurde“, lobte Wangens Co-Trainer Christoph Hörmann seine Spielerinnen. „Die nur fünf Gegentore in der ersten Halbzeit unterstreichen das eindrucksvoll. Ich freue mich sehr, dass uns der Start nach der Corona-Pause so gut gelungen ist und ich hoffe, wir können beim nächsten Auswärtsspiel in Lehr dort anknüpfen.“ Die Partie beim SC Lehr beginnt am Sonntag um 15 Uhr in der Sporthalle Ulm-Nord in Lehr.