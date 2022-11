Wangens Handballerinnen bleiben oben dran

Die Handballerinnen der MTG Wangen haben in der Verbandsliga ihren vierten Saisonsieg gefeiert. Gegen den VfL Pfullingen gewannen die Allgäuerinnen am Samstagabend in der Argenhalle mit 31:25 (15:8). Mit nun 8:4 Punkten liegt Wangen in der Tabelle auf Rang drei – nur zwei Minuspunkte hinter dem Spitzenreiter TV Gerhausen.

Motiviert startete das Wangener Team um das Trainergespann Zsolt Balogh/Christoph Hörmann in die Partie. Schnell setzte die MTG laut Mitteilung ein Ausrufezeichen und ging durch schnelle Tore von Chantel Ferreiro, Nadine Schirnik und Laura Schirnik mit 4:0 in Führung. Die MTG hielt das Tempo im Angriff hoch und überlief förmlich die gegnerische Abwehr. Auch das Angriffsspiel der Gäste hatte Wangen sehr gut im Griff. Gerhausen fand kaum Lösungen, um durch die Wangener Abwehr durchzukommen. Schnell wechselte der VfL seine Spitzenspielerin Lydia Junger ein, doch diese erwischte keinen guten Tag und wurde von der MTG gut in Schach gehalten. Bis zur Halbzeit baute Wangen die Führung auf 15:8 aus.

Die Wangenerinnen hatten sich in der Kabine vorgenommen, wieder mit viel Tempo in die zweite Hälfte zu starten. Dies gelang auch und und die MTG zog auf 17:9 davon. Doch nach und nach schlichen sich immer wieder Fehler in das Spiel der MTG ein. Neben zahlreichen technischen Fehlern war auch die Chancenverwertung alles andere als optimal. Zwar brachten die Gastgeberinnen den VfL nicht zurück ins Spiel, allerdings konnte die MTG dem heimischen Publikum auch kein temporeiches und konsequentes Handballspiel über 60 Minuten bieten.

Das alles war jedoch nicht spielentscheidend. Denn bis zur 55. Minute hatte die MTG den Vorsprung auf zehn Tore ausgebaut (30:20). In den letzten Spielminuten waren die Wangenerinnen angesichts der klaren Führung nicht mehr ganz bei der Sache. Die Angriffe wurden zu voreilig abgeschlossen und es gab einige technische Fehler. Wangen gewann dennoch verdient mit 31:25. „Wir haben einen sehr guten Start hingelegt, das war der Grundstein für den Sieg“, sagte MTG-Trainer Balogh. „Wir fokussieren uns jetzt auf Weingarten, wo wir die nächsten zwei Punkte einfahren wollen.“ Das Derby in der Weingartener Großsporthalle gegen den TVW ist am Sonntag (18 Uhr).