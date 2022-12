Wangens Handballer haben ein Spitzenspiel in der Hölle Süd

Von Nervosität oder Anspannung ist bei den Handballern der MTG Wangen vor dem Spitzenduell in der Verbandsliga an diesem Samstag (20 Uhr) gegen den Tabellenersten, den TV Reichenbach, nichts zu spüren. Trainer Sebastian Staudacher spricht von „Vorfreude auf das Spiel“ in der Argensporthalle und Kapitän Robin Straub berichtet von „einer Mannschaft, die tiefenentspannt ist“. Das kann sie auch sein, denn in dieser Saison hat sie einen Lauf. Auf ihrer weißen Weste gibt es nur einen Fleck in zehn Spielen bisher: die Niederlage gegen die SG Hegensberg-Liebersbronn im Heimspiel Anfang November.

Beim TV Reichenbach sieht es ähnlich aus. Ihre weiße Weste hat ebenfalls einen, wenn auch kleineren, Fleck bekommen. Schuld war ebenfalls die SG Hegensberg-Liebersbronn mit einem Unentschieden. Genau wie bei der MTG ist die Stimmung in Reichenbach, im Hinblick auf das Spiel, gut. Laut Mitteilung des Vereins, freut sich die Mannschaft nach der Generalprobe mit ihrem Kantensieg gegen den VfL Kirchheim/Teck auf die große Herausforderung im Spitzenspiel gegen den Zweitplatzierten MTG Wangen in der „Hölle Süd“.

Über 600 Zuschauer in der Hölle Süd begeisterten die Mannschaft schon beim letzten Heimsieg gegen den SKV Unterensingen. „Wir profitieren von der Halle, das hat man schon beim letzten Spiel gesehen, als die Halle uns nach vorne gepeitscht hat. Man merkt deutlich, dass der Stellenwert des Handballs wieder wächst und der Nimbus der Hölle Süd wieder kommt“, bestätigt Staudacher. Eine so große Unterstützung ist bei Heimspielen im Handball in der Verbandsliga nicht selbstverständlich. Für Kapitän Straub ist die Handball-Hochburg Wangen mit ihren Fans ein wesentlicher Grund, warum seine Mannschaft vor dem Spitzenduell am Samstag locker bleibt: „Das Publikum beflügelt uns natürlich und ist definitiv ein wichtiger Faktor für uns.“

Das Staudacher-Team ist gewappnet. Die Stimmung im Kader ist so gut wie schon lange nicht mehr. „Wir sind Freunde geworden und unternehmen auch privat sehr viel zusammen“, bestätigt Straub, der mit 28 Jahren der älteste Spieler auf dem Feld ist. Seit 2019 ist er Kapitän der Mannschaft, die ihn gewählt hat. Seit zehn Jahren ist er bei den Aktiven dabei: „So gut wie in dieser Saison war der Teamgeist die letzten fünf, sechs Jahre nicht mehr. Es passt einfach“, sagt er. Seine ursprüngliche Rolle als Vermittler zwischen der jüngeren und älteren Generation sei inzwischen nicht mehr notwendig. Die Marschrichtung für Straub und die Mannschaft am Samstag steht fest, egal ob 18 oder 28 Jahre alt: „Wir wollen gewinnen.“