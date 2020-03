Wangens Händler koordinieren einen Lieferservice

Bis auf wenige Ausnahmen, zum Beispiel Lebensmittelgeschäfte, sind jetzt wegen der Corona-Krise die Einzelhandelsgeschäfte dicht. Deshalb will die Wangener Leistungsgemeinschaft Handel und Gewerbe jetzt eine Übersicht von allen Händlern bieten, die einen Lieferservice haben, wie Geschäftsführer Christoph Morlok am Donnerstag mitteilte. Dabei ist es egal, ob die Geschäftsleute Mitglied der Leistungsgemeinschaft sind.

Christoph Morlok organisiert eine Übersicht zu liefernden Händlern. (Foto: Susi Weber)

Die Übersicht steht Kunden unter www.wangen-punktet.de/wir-liefern zu Verfügung, bietet Informationen zu Händlern, Kontaktdaten, möglichen Lieferprodukten sowie -möglichkeiten – und soll weiter wachsen. Deshalb können interessierte Geschäftsleute ihre Angebote per Mail an folgende Adresse schicken: wir-liefern@wangen-punktet.de.

„Diesen Service werden wir im Interesse unserer Kunden allen Einzelhändlern (unabhängig, ob sie Mitglied der Leistungsgemeinschaft sind, oder nicht) in Wangen anbieten“, so Christoph Morlok. Der Geschäftsführer betont überdies: „Falls Sie als Kunde in häuslicher Quarantäne oder Corona-positiv getestet sind, teilen Sie dies dem jeweiligen Lieferservice bitte unbedingt mit. Auch hierfür finden wir eine Versorgungsmöglichkeit.“