Wangens Freibad erhält einen neuen Sprungturm

Wenn in diesem Frühjahr die neue Freibadsaison beginnt, können die sportlichen Badegäste von einer neuen Sprungturmanlage aus ins kühle Nass hüpfen – und zwar aus einem, drei und fünf Metern Höhe. Der Grund: Bei den derzeit dort laufenden Arbeiten hat sich herausgestellt, dass die alte „aus statischer Sicht nicht mehr sanierbar“ war, wie aus den Unterlagen für die nächste Gemeinderatssitzung am Montag, 1. April, hervorgeht.

Dabei werden Vertreter des Bauamts und des zuständigen Planungsbüros Richter und Rausenberger mündlich über den aktuellen Stand der Freibad-Sanierung informieren. Aus den Sitzungsunterlagen geht aber bereits hervor, dass es in den vergangenen Monaten zu einer Reihe von Umplanungen gekommen ist. Sie betreffen – neben dem Neubau des Sprungturms – die Filtertechnik, Rohre, den Strömungskanal mit Wellenball im Nichtschwimmerbecken und den Plattenbelag.

Wann die neue Badesaison beginnen kann, geht aus der Ratsvorlage nicht hervor. Wohl aber, dass sich die Arbeiten in den Außenbereichen wegen des schneereichen Wingters „etwas verzögert“ haben. OB Michael Lang hatte unlängst von mehreren Wochen gesprochen.

Gleichwohl sind die Arbeiten an der Technik im Inneren des Gebäudes weit fortgeschritten, wie ebenfalls in den Unterlagen nachzulesen ist. Und: Wenn sich die Tore an der Stefanshöhe wieder öffnen, sollen verschiedene Attraktionen zur Verfügung stehen. Dazu die Breitwellenrutsche, die Massagedüsen, der Strömungskanal mit Schaukelbucht – und eben die neue Sprunganlage. Anders sieht es demnach dagegen beim Aufzug aus: Er ist zwar erstellt, kann aber aufgrund der unvollständigen Anbindung an die Außenanlage erst 2020 in Betrieb gehen.

Auch zu den Kosten gibt das Bauamt in der Vorlage Auskunft. Bislang über alle Bauabschnitte hinweg mit gut 5,8 Millionen Euro berechnet, kommt die Stadt mit diesem Geld hin, was ursprünglich geplante Maßnahmen angeht. Deshalb heißt es auch: „Mehrkosten entstehen ausschließlich durch die notwendigen zusätzlichen Leistungen.“ Und da besagen die aktuellen Zahlen Gesamtausgaben von etwas mehr als sechs Millionen Euro.

Zum Hintergrund: Das Freibad Stefanshöhe war vor allem technisch in die Jahre gekommen, sodass die Sanierung nach Angaben aller Beteiligter dringend nötig war. Bereits vor der Badesaison 2018 hatte die Stadt die Erneuerung des Matschplatzes, die Erneuerung des Spielplatzbereichs und die Instandsetzung der Wärmepumpe in Angriff genommen.

In diesem Winterhalbjahr folgten und folgen die Sanierung von Nichtschwimmer- und Sportbecken, die Erneuerung der Badewassertechnik, der Technikanbau mit Aufzug sowie die Breitwellenrutsche. 2019/20 geht es im abschließenden Bauabschnitt um die Neugestaltung des Planschbeckens, die Sanierung und Erweiterung der Wärmehalle sowie die Solarabsorber. Dazu werden nach Angaben des Bauamts derzeit die Gewerke ausgeschrieben.