Wangens Fehler werden eiskalt bestraft

Die MTG Wangen hat im ersten Spiel unter ihrem neuen Trainer Sebastian Staudacher in der Handball-Württembergliga Süd bereits die dritte Niederlage im vierten Saisonspiel kassiert. 28:31 (12:13) hieß es am Ende vor 500 Zuschauern in der heimischen Argensporthalle gegen die weiterhin verlustpunktfreie SG Lauterstein. Ausschlaggebend war, wie schon gegen Deizisau, die Anfangsphase des zweiten Spielabschnitts, als die MTG schnell ins Hintertreffen geriet. „Natürlich haben wir nach der Halbzeit extrem viele Fehler gemacht“, lautete Staudachers Kurzanalyse. „Das hat Lauterstein dann extrem gut gemacht und ist spielentscheidend davongezogen. Es lag einfach an individueller Klasse, die uns gefehlt hat.“

Nervös ist Staudacher bei seinem Trainerdebüt im Aktivenbereich laut eigener Aussage nicht gewesen – angespannt allerdings schon. „Ich denke, das werde ich auch in Zukunft sein. Es ist natürlich für mich eine andere Intensität auf der Bank. Ich habe auch als Co-Trainer mitgefiebert, aber das ist schon nochmal eine andere Dimension“, schilderte der junge Coach seine Emotionen. „Ich freue mich auf jeden Fall auf die Aufgabe und darauf, mit den Jungs zu arbeiten.“

Frühe Rote Karte

Während des Spiels wechselte Staudacher („Ich bin ein Verfechter davon, der ganzen Mannschaft Einsatzzeit zu geben“) munter durch und ließ wie schon gegen Fridingen/Mühlheim, als er bereits für den abwesenden Gabriel Senciuc an der Seitenlinie gestanden hatte, in einer 5:1-Formation verteidigen. „Ich bin der Meinung, wir brauchen mehr Zweikämpfe, wir müssen aktiver sein in der Deckung“, erklärte Staudacher seine Entscheidung. „Das hat am Anfang gut funktioniert, da haben wir viele gute Unterbrechungen gesehen, viel Bewegung.“

Tatsächlich startete Wangen hoch motiviert und aggressiv und lag schnell mit 3:0 vorne. Die Gäste aus dem Landkreis Göppingen, die mit der makellosen Bilanz von drei Siegen angereist waren, brauchten jedoch nicht lange, um ins Spiel zu finden und gingen in der neunten Minute mit 4:3 in Führung. In der 26. Minute, als die MTG mit 11:10 letztmals in Führung lag, zog das Schiedsrichtergespann den Zorn der Wangener auf sich, als es Marc Kuttler wegen Stoßens mit der Roten Karte vom Feld schickte. Bis dahin hatte es auf beiden Seiten keine einzige Zwei-Minuten-Strafe gegeben. Staudacher wollte diese Entscheidung nicht kommentieren, bedauerte aber den frühen Verlust seines routinierten, mit 2,10 Metern größten Spielers, der im weiteren Spielverlauf Michel Fischer und Jakob Endraß in der Abwehr nicht mehr entlasten konnte und im Angriff mit einfachen Toren „vielleicht ein mitentscheidender Faktor“ hätte werden können.

Früh in der zweiten Halbzeit nahm das Unheil seinen Lauf, als die Gäste mit drei Toren in Folge starteten, auf 16:12 davonzogen und den Vorsprung anschließend hielten. „Da lassen wir zu viel liegen, Lauterstein hat es super runter gespielt“, kommentierte Staudacher. Unter anderem scheiterte Aaron Mayer zweimal von der Siebenmeterlinie. Wangen warf in der 53. Minute vermeintlich das 23:25, doch die Schiedsrichter gaben den Treffer nicht. Statt den Anschluss geschafft zu haben, stand es kurz darauf 22:28. Es startete eine wilde Schlussphase mit neun Treffern in den letzten gut vier Minuten. Am Ende gab es gegen die starken Lautersteiner eine vielleicht vermeidbare 28:31-Niederlage. „Uns hat im Angriff extrem die Tiefe gefehlt, wir hatten zu wenig Mut. Das hat den Ausschlag gegeben“, meinte Staudacher.