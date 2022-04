Wangens evangelischer Stadtpfarrer spricht übers Abendmahl

Liebe Leserin, lieber Leser, es wurde nicht vermisst. Jedenfalls hat mir niemand gesagt, dass es fehlt. Das Abendmahl. Seit Beginn der Corona-Pandemie ist das Abendmahl in der evangelischen Kirche aus der Mode gekommen. Letztes Jahr haben wir in Wangen es nur an Gründonnerstag und an Weihnachten gefeiert.

In der katholischen Kirche ist das anders. Dort ist ein Gottesdienst eigentlich nur als Messe denkbar, mit der Eucharistie. In der evangelischen Kirche dagegen steht die Predigt im Mittelpunkt des Gottesdienstes. Und nichts anderes. Allerdings hat schon in der Zeit der Reformation das Augsburger Bekenntnis 1530 festgehalten: Zur Kirche gehört, dass „das Evangelium rein gepredigt und die heiligen Sakramente laut dem Evangelium gereicht werden“.

In den letzten Jahren wurde in der evangelischen Kirche auch zunehmend entdeckt, dass das Evangelium nicht nur im gesprochenen Wort der Predigt, sondern auch im Singen der Lieder und in der Feier des Abendmahls verkündigt werden kann und muss. Denn Gottes gutes Wort betrifft ja Seele und Leib.

Aber warum hat mir dann niemand gesagt, dass er oder sie das Abendmahl vermisst?

Vielleicht, weil das Abendmahl unseren Glauben herausfordert. Wir glauben ja, dass Jesus wirklich gegenwärtig ist, wenn wir Abendmahl feiern. Wir schmecken zwar die Hostie und den Wein, aber wir glauben: In diesem Moment ist der auferstandene Christus bei uns. Er ist „in, mit und unter Brot und Wein gegenwärtig“, wie Martin Luther es ausdrückte. Das fordert unseren Glauben heraus.

Ich finde aber, das tut unserem Glauben auch gut. Wenn wir Abendmahl feiern, können wir darauf vertrauen, dass Christus mitten unter uns ist. Und weil er da ist, kann uns nichts mehr von Gott trennen. Er ermöglicht damit einen neuen Anfang, neues Leben. Er stärkt unsere Hoffnung, dass Leben gelingen kann, in Gemeinschaft mit Gott und miteinander.

Und das hat uns doch allen in den letzten beiden Jahren gefehlt: Gemeinschaft zu erleben, beieinander zu sein. Und die Hoffnung auf neues Leben müssen wir gerade jetzt wachhalten. Also: „Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist.“ (Psalm 34,9) Feiern wir Abendmahl. Heute.