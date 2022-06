Wangens Altstadtlauf kann endlich Jubiläum feiern

Zwei Jahre lang musste die Leichtathletik-Abteilung der MTG Wangen pandemiebedingt auf ihren Jubiläums-Altstadtlauf verzichten.

Nun also steht die 25. Auflage des beliebten sportlichen Ereignisses inmitten der Wangener Innenstadt unmittelbar bevor – einschließlich des Altstadtstolperers und der Altstadthockete . Die Anmeldungen laufen. Und die MTG hat sich für den 25. Juni einige Besonderheiten ausgedacht.

Alle bisherigen Sieger sind eingeladen

24 mal haben die Leichtathleten den Altstadtlauf bislang gestartet. „Es hat bislang im Hauptlauf 18 verschiedene Sieger gegeben“, erzählt Reinhold Meindl aus dem Organisationskomitee. Alle acht Frauen und zehn Männer sind zur Jubiläumsausgabe eingeladen.

Manche, wie beispielsweise die Titelverteidigerin bei den Frauen, Stephanie Wunderle, werden sich auch in diesem Jahr wieder auf die Strecke wagen. Mit anderen wird es Gespräche oder Interviews geben.

Auf bekanntem Kurs unterwegs

Der Hauptlauf ist seit diesem Jahr übrigens auf fünf Runden auf dem bekannten Kurs zwischen Herrenstraße, Paradiesstraße, Klosterbergstraße, Bindstraße, Schmiedstraße und Herrenstraße reduziert. „Wir wollten eine 5000er-Distanz“, sagt Meindl.

Damit wird es in diesem Jahr in jedem Fall einen neuen Streckenrekord geben. Und: „Alle Hauptlauf-Teilnehmer erhalten ein Handtuch, alle Stolperer ein Paar Socken mit unserem Emblem.“

Handtücher für die Läufer des Hauptlaufes, Socken für alle Stolperer gibt es in diesem Jahr als Jubiläumsgeschenk. Organisator Reinhold Meindl bittet alle, sich baldmöglichst anzumelden für den 25. Altstadtlauf am 25. Juni. (Foto: swe)

Neu im Hauptlauf ist eine Mannschaftswertung für die jeweils vier schnellsten Läuferinnen und Läufer eines Teams, die obendrein mit attraktiven Preisen versehen ist.

Hauptlauf und Stolperer müssen im Übrigen keine Konkurrenz zueinander sein. Die ambitionierten Läufer eines Stolperer-Teams können auch einfach für die neue Hauptlauf-Mannschaftswertung angemeldet werden. Meindl: „Wir honorieren das dann mit sechs Runden und einem Teilnehmer in der entsprechenden Stolperer-Wertung, wenn gewünscht.“

Auch Mehrwegbecher umgestellt

Wie in der Vergangenheit geht der Stolperer, den es nun bereits seit 20 Jahren gibt, über eine halbe Stunde. Gezählt wird jede für eine Gruppe, Firma oder einen Verein erlaufene Runde. Gewinner ist die Mannschaft mit den meisten Runden. Gewertet wird in den vier bekannten Kategorien nach Gruppengröße.

Umgestellt wird in diesem Jahr am Marktplatz von Einweg- auf Mehrwegbecher, die an der Verpflegungsstelle Ecke Paradiesstraße/ Im Kellhof pfandfrei ausgegeben und eingesammelt werden. Auf eine Verpflegungsstelle in der Bindstraße wird verzichtet. „Sollte es aber sehr heiß sein, werden wir am Kreuzplatz auch wieder eine Brause anbieten“, sagt Meindl.

So starten die Schüler

Noch vor dem Stolperer machen sich am 25. Juni ab 15 Uhr auch die Schüler wieder auf die – je nach Altersklasse – 460, 860 oder 1085 Meter lange Strecke. Im Zehn-Minuten-Takt starten die einzelnen Läufe und Schülerklassen, wie immer beginnend mit den Bambiniläufen. Der Stolperer beginnt dann um 17 Uhr, der Hauptlauf eine Dreiviertelstunde später.