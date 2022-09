Grundsteuerreform: Wangener Seniorin fühlt sich mit Erklärung fürs Finanzamt überfordert

Die Grundsteuerreform macht dieser Tage einigen Grundstücks-, Haus- und Wohnungseigentümern zu schaffen. Sie alle müssen in diesem Jahr eine Art Steuererklärung, die sogenannte Feststellungserklärung, abgeben. Auch die Wangenerin Lilo Paust müht sich mit den auszufüllenden Papieren ab.

Die 83-Jährige sieht sich dabei zunehmend überfordert. Und sie sagt: „Ich glaube nicht, dass ich die einzige in Wangen bin, die das nicht alleine meistern kann.“ Mit ihrer Einschätzung könnte sie Recht haben. Denn auch beim Finanzamt in Wangen klingeln wegen Rückfragen dieser Tage häufig die Telefone.

Abgabefrist läuft nach aktuellem Stand am 31. Oltober ab

Nachdem das Bundesverfassungsgericht die bisher geltende Grundsteuererhebung auf Basis von Einheitswerten gekippt hat, muss, wer Haus, Wohnung oder Grundstück besitzt, nun für die neue Erhebung Daten an das Finanzamt melden.

Auch Lilo Paust und ihr Mann, der selbst sich nicht um die Angelegenheit kümmern kann, sind im Juni mit einem Schreiben des Wangener Finanzamts dazu aufgefordert worden. Bis 31. Oktober müssen auch sie die „Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts“ einreichen.

Der erste Weg für die Abgabe der Erklärung ist das Internetportal Elster (kurz für „elektronische Steuererklärung“). „Ich bin in Computersachen gar nicht firm“, sagt indes Lilo Paust, der wegen einer Sehbehinderung zudem nur wenig Sehkraft geblieben ist. Da Finanzämter die Formulare in begründeten Härtefällen und nach Terminvereinbarung auch in Papierform aushändigen, versuchte Paust es auf diesem Weg.

„Es war schwierig, an die Formulare zu kommen“, schildert sie, denn unter der im Anschreiben angegeben Telefonnummer habe sie nie jemanden erreicht. Irgendwann sei sie ohne Termin zum Finanzamt gegangen und habe dort durch einen Glücksfall tatsächlich jemanden angetroffen, der ihr die Formulare aushändigte: Fünf Seiten, eine Seite Anlage und neun Seiten Anleitung.

Hilfe von Behördenseite beim Ausfüllen gefordert

Viel weiter gebracht hat sie das indes nicht: „Ich komme mit den Unterlagen nicht klar“, sagt sie und berichtet über Schwierigkeiten, das Amtsdeutsch samt Fachworten zu verstehen. Dass insbesondere die Anleitung sehr klein gedruckt ist, bereitet der Senioren zudem Probleme. „Ich fühle mich überfordert, das auszufüllen. Warum bietet man da von Behördenseite keine Hilfe an“, fragt Paust.

„Wir kennen die Probleme und sind fast machtlos“, sagt Roland Hasel, der beim Finanzamt Wangen mit der Grundsteuerreform befasst ist. Er verweist auf die rechtlichen Rahmenbedingungen: „Wir dürfen die Erklärung nicht für die Leute ausfüllen, das muss jeder selbst machen.“

Lediglich technische Hilfestellung sei möglich. Wer fachliche Unterstützung benötige, müsse sich an einen Steuerberater wenden.

Das Finanzamt rät Menschen, die selbst Schwierigkeiten bei der Bedienung des Computers haben, Kinder, Enkel, Nachbarn oder Freunde um Hilfe zu bitten, und Elster zu nutzen. Der Vorteil sei, dass die Internetplattform die Menschen mit Informationshilfen durch das Programm führe und nur die relevanten Formulare auswähle.

Finanzamt kennt Probleme mit den Papiervordrucken

Wer die Vordrucke hingegen in Papier abholt, bekommt alle Bögen. „Den Leuten ist mit den Erklärungsvordrucken nicht unbedingt geholfen“, weiß Hasel aus Erfahrung. Die meisten Papierformulare würden das Finanzamt nur lückenhaft ausgefüllt erreichen, was entsprechende Nacharbeit mit sich bringe.

Wie viele Menschen bislang die Vordrucke in Papier erhalten haben, kann das Finanzamt aktuell nicht sagen. Zu Beginn war man dort von rund 20 Prozent ausgegangen. Insgesamt verzeichnet das Finanzamt mehr als 50 000 Fälle im Altkreis Wangen, die zur Abgabe der Erklärung verpflichtet sind.

Wer Fragen zur Feststellungserklärung hat, könne sich auch weiterhin an die im Anschreiben mitgeteilte Telefonnummer beim Finanzamt wenden – auch, um einen Termin für ein persönliches Gespräch auszumachen, heißt es aus dem Amt. Denn auch Elster scheint nicht alle Fragen zu beantworten. Die Telefonhotline des Finanzamts Wangen sei derzeit zu 95 Prozent mit Anfragen beschäftigt, die die Bearbeitung der Grundsteuererklärung in Elster betrifft.

Zwischen 90 und 140 solcher Anfragen erreiche das Amt am Tag. Hilfreich sei meist die Ausfüllanleitung, die als pdf-Datei auf der Homepage www.grundsteuer-bw.de abrufbar sei. Dort finde sich zudem ein Erklärvideo zur Grundsteuererklärung.

Für die Telefonanfragen hat das Finanzamt nach eigenen Angaben vier Leitungen reserviert. Dass bei Lilo Paust trotz mehrerer Versuche nie jemand abnahm, kann sich Roland Hasel indes nicht erklären. „Dass alle vier Leitungen belegt sind, ist selten.“

Paust selbst hat sich indes weiter bemüht, sich selbst zu helfen. Sie fragte bei der Stadt nach Hilfe, und erhielt, wie sie berichtet, die Nummer des Stadtseniorenrats.

Computertreff hatte schon Anfragen von älteren Mitbürgern

„Ja, grundsätzlich sind wir für unsere Senioren Ansprechpartner“, sagt Siglinde Knecht vom Stadtseniorenrat auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Bislang hätten sie allerdings keine Anfragen zum Thema Grundsteuerreform erreicht. Sie könne zwar selbst nicht unbedingt helfen, wüssten aber oft, wo es Rat gebe.

Spontan fällt Knecht etwa der Computertreff des Bürgerforums ein. Und tatsächlich sagt Raimund Langosch von der Gruppe, dort seien bereits von älteren Mitbürgern Anfragen zu Elster eingegangen. „Wir dürfen natürlich keine steuerliche Beratung machen, aber wir haben eine Ausfüllanleitung für die Formulare, die wir dann als pdf verschicken.“

Lilo Pausts Hartnäckigkeit hat sich mittlerweile ausgezahlt. Wie sie nach Abschluss der Recherchen mitteilt, hat sie mittlerweile einen Termin beim Finanzamt bekommen – und unterstützt von einer Mitarbeiterin die Feststellungserklärung abgegeben.