Wangenerin fällt auf Telefon-Betrüger herein

Sie stellen einen Geldgewinn in Aussicht und fordern von ihren Opfern zunächst eine gewisse Summe Geld für Auslagen oder Notare: Betrüger am Telefon haben damit oft leichtes Spiel, teilt die Polizei mit. In Wangen wurde in der vergangenen Woche eine 57-jährige Frau von den Gaunern dazu gebracht, Gutscheine im Wert von mehreren Hundert Euro zu erwerben und die Codes an die Anrufer weiterzugeben.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor dieser Betrugsmasche der falschen Gewinnversprechen. Die Täter würden dabei meist Druck auf ihre Opfer ausüben und mit Konsequenzen drohen, wenn die Angerufenen nicht bezahlen möchten. Das Gespräch zu beenden und keine Zahlung zu leisten sei der einzig richtige Weg, das falsche Spiel der Betrüger zu durchkreuzen. Auch ein Rückruf sollte tunlichst unterlassen werden, da die meist gebührenpflichtigen Rufnummern eine Kostenfalle darstellen können.