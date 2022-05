Wangener Wirtschaftskreis überreicht Spende an die Berufsbildende Schule

Die Ausbildungsmesse 2022 war nicht nur für die teilnehmenden Unternehmen ein voller Erfolg, sondern auch für alle Schülerinnen und Schüler aus Wangen sowie den umliegenden Regionen. Wie bereits in den vergangenen Jahren, begleitete das Projekt wieder eine Klasse der Berufsbildenden Schule Wangen (BSW) unter der Leitung von Martina Vogler und Alexander Rothacher.

Die Schülerinnen und Schüler waren aktiv in den Messeablauf eingebunden und versorgten unter anderem die Aussteller am Tag der Messe mit Kaffee und selbst gebackenem Kuchen. Als Dankeschön für dieses Engagement überreichte der Wangener Wirtschaftskreis, vertreten durch Paul Schwarz (l.) und Marcus Eberlei, nun einen Scheck an die BSW in Höhe von 1000 Euro. Diesen nahm die stellvertretende Schulleiterin Frau Gompper zusammen mit der Klasse und den Organisatoren für zukünftige Schulaktivitäten dankend entgegen. Die nächste Ausbildungsmesse ist ebenfalls bereits in der Planung und wird am 9. März 2023 stattfinden.