Wangener Wehr hat jetzt Schutzmasken

Mehrere Wangener Feuerwehrleute verfügen seit Neuestem, in Zeiten der Corona-Infektionsgefahr, über Spuck- und Niesschutzmöglichkeiten. Dieser Gesichtsschutz kann laut städtischer Mitteilung von den Floriansjüngern eingesetzt werden, wenn sie in Häuser gehen oder wenn sie Bewohner retten.

„Wir tragen ja nicht immer unseren Helm mit dem Visier“, wird Kommandant Christoph Bock darin zitiert. „Deshalb sind diese Schutzschilde eine tolle Ergänzung zu unserer Ausrüstung.“ Denn auch die Feuerwehr habe in jüngster Zeit Probleme gehabt, sich einen entsprechenden Schutz zu besorgen.

20 Exemplare überreicht

Überreicht wurden 20 Exemplare des Gesichtsschutzes von Adoma-Geschäftsführer Thomas Steinhauser, dessen Unternehmen die Schilde herstellt und der selbst früher Mitglied der Wangener Feuerwehr war. Laut Mitteilung berichtete Steinhauser auch von einer großen Nachfrage nach dem Spuck- und Niesschutz – darunter auch Wangener Unternehmen, die große Stückzahlen für ihre Belegschaften bestellt hätten.

Adoma ist derzeit nicht der einzige Hersteller von Schutzmöglichkeiten. Demnach gibt es mehrere weitere Unternehmen, die Masken diverser Art herstellen. Laut Stadt wird auch mit Stoff in diesen Tagen an Behelfs-Nasen-Mundschutz gearbeitet. So freue sie sich über das Angebot von Hauswirtschaftslehrerinnen der Johann-Andreas-Rauch-Realschule, für die Stadt solche Behelfsschutzmasken zu nähen.

Darüber hinaus gibt es weitere, private Initiativen: So hat die Wittwaiswerkstatt Behelfs-Mundschutz hergestellt. Er hängt laut Mitteilung von Pfarrerin Friederike Hönig an einer Wäscheleine zwischen Pfarrhaus und Wittwaiskirche und liegt zum Mitnehmen in der Apotheke im Gesundheitszentrum auf. Drei junge Frauen aus der evangelischen Kirchengemeinde haben laut Hönig 30 Stück genäht für alle, die sich beim Einkaufen oder in anderen Situationen vor Ansteckung schützen wollen. Die Mundschutze werden auch ins Haus geliefert. Weitere Informationen beim Pfarramt Wittwais, Telefon 07522 / 6210.