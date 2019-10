Wangener und Isnyer Sonderweg beim Müll geht zu Ende

Von Lydia Schäfer

Aus Hobby wird Passion: Der Häfler Ralf Weber aus Ailingen eröffnet am Samstag, 26. Oktober, um 10 Uhr seinen Wein-Lagerverkauf. Bis Weihnachten ist jeden Samstag von 10 Uhr bis „Open End“ geöffnet.

Seit zwei Jahren firmiert der Bankkaufmann bereits unter dem Label „Ralfs Weinkiste“. Er bietet Weinverkostungen bei sich, bei seinen Kunden und Freunden oder auch in Gastronomien an. Diesen Service will er weiterhin bieten, doch mit der Eröffnung seines Lagerverkaufs an jedem Samstag in der Mühle Ittenhausen möchte er den nächsten ...