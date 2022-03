Wangener Ukrainerin organisiert Hilfstransport in ihre Heimat

Bis Donnerstag, 10. März, nimmt Anna Trifonowa wochentags von 13 bis 16 Uhr und am Samstag, 5. März, von 10 bis 12 Uhr, Pakete bei Eisen Thiermann an der Peter-Dörfler-Straße an. Die Pakete sollten mit einer Inhaltsangabe (wenn möglich in Englisch) versehen sein. Angebote für eine Fahrzeug samt Fahrer können an susi.weber@schwaebische.de gesandt werden und werden weitergereicht. (swe)