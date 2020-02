Wangener Turner verlieren spannendes Duell

Eine knappe Niederlage musste die zweite Mannschaft der TG Wangen/Eisenharz in der Oberliga einstecken. Das erwartet spannende Duell gegen den TV Wetzgau II endete mit 42:33 Punkten für die Gastgeber.

Beide Mannschaften starteten mit guten Leistungen am Boden. Folgerichtig ging dieses Gerät unentschieden aus mit je vier Scorepunkten für beide Mannschaften. Am Pauschenpferd zeigten die Allgäuer erneut eine starke Vorstellung. Vor allem Pascal Schober und Moritz Mittmann, die aktuell die Rangliste im schwäbischen Turnerbund an diesem Gerät anführen, konnten mit sehr guten Übungen überzeugen. Dadurch wurde das Pauschenpferd mit 12:5 gewonnen. Auch die Ringe entschieden die Turner der TG Wangen/Eisenharz 2 für sich und gingen mit 24:13 in Führung. Unglückliche Kampfrichterentscheidungen – bei der Übung von Stefan Merath wurden zwei Teile nicht gewertet – verhinderten eine noch deutlichere Führung zur Pause.

Nach der Pause jedoch zeigten die Turner aus Wetzgau, dass sie am Sprung deutlich überlegen sind. Dank der schwierigeren Sprünge holten sie zehn Scorepunkte allein an diesem Gerät auf. Am Barren zeigten beide Teams Übungen auf ähnlichem Niveau. Entsprechend knapp ging das Gerät mit 6:5 an die Allgäuer. Leider konnte die TG Wangen/Eisenharz den Vorsprung nicht ins Ziel retten. Am Reck, dem vermutlich schwächsten Gerät des Teams in dieser Saison, waren die Ausgangswerte zu niedrig, um mit den Wetzgauern mitzuhalten. Hinzu kamen Patzer auf Seiten der TG. Somit ging die Heimmannschaft erstmals in diesem Wettkampf in Führung und sicherte sich den Sieg. Die TG Wangen/Eisenharz verpasste durch die unglückliche Niederlage einen möglichen Schritt in Richtung Klassenerhalt.