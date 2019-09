Wangener Turner holen Sieg am letzten Gerät

Einen spannenden Wettkampf lieferten sich am Samstag die Turner der TG Wangen/Eisenharz und des TSV Unterföhring in der Ebnethalle zum ersten Saisonwettkampf der 3. Bundesliga. Nach der deutlichen Niederlage gegen Unterföhring im Vorjahr hatten die Turner der TG Wangen/Eisenharz etwas gut zu machen. Nachdem es während des Wettkampfs mehrere Führungswechsel gegeben hatte, stand bei Gleichstand 32:32 am letzten Gerät, dem Reck, die Entscheidung an. Die TG Wangen/Eisenharz siegte mit 40:37.