Wangener Triathleten zeigen starke Leistungen

Mit den Deutschen Meisterschaften über die Mitteldistanz und dem Olympischen Triathlon und der Sprintdistanz hat der Ingolstädter Triathlon mehr als 2900 Teilnehmer an den Start gelockt. Mit dabei waren auch sechs Wangener Athleten des LTC Wangen und SG Niederwangen, die äußerst erfolgreich abschnitten.

Allen voran Jannik Stoll (LTC Wangen) für den die Mitteldistanz über 2 Kilometer Schwimmen/80 Kilometer Radfahren/21 Kilometer Laufen eine Premiere war. Als Achtplatzierter kam der 20-Jährige aus dem Wasser und schob sich dank seiner enormen Radstärke bei der Hälfte der Strecke an die Spitze des gesamtes Herrenfeldes. Die Führung gab er bis zum Radziel zwar nochmal ab, um dann dank eines schnellen Wechsels wieder als Führender auf die Laufstrecke zu gehen. „Ich konnte es gar nicht glauben, dass ich an der Spitze lief und drückte entsprechend auf das Tempo”, schilderte Stoll die überraschende Situation. Nach fünf Kikometern kamen die schnellen Läufer und überholten den Youngster, der ab der Hälfte auch mit einem Energiedefizit zu kämpfen hatte: „Aufgrund der Kälte und Nässe konnte ich auf dem Rad nur wenig essen, da ich meine Finger nicht mehr bewegen konnte.“ Schlussendlich belegte er den neunten Gesamtrang und sicherte sich den deutschen Vizetitel in der M20 mit einer Gesamtzeit von 3:41 Stunden.

Auch der zweite Wangener DM-Starter Christof Briegel (SG Niederwangen/ Ruhepuls 40 Racing Team) absolvierte ein sehr gutes Rennen und gewann die Bronzemedaille der DM-Wertung in der M25. Mit der sechstschnellsten Radzeit fuhr er phasenweise bis auf Rang 13 vor, um das Rennen dann mit einem soliden Halbmarathon in 1:24 Stunden und einer Endplatzierung mit Rang 16 und einer Gesamtzeit von 3:49 Stunden optimal abzurunden.

Ein starkes Rennen auf der Sprintdistanz (750m/20/4,6km) zeigte Maja Gralki (LTC Wangen), die mit über sechs Minuten Vorsprung in 1:04 Stunden den Triathlon gewann. Beachtlich auch ihre Schwimmzeit: Kein Mann war schneller als die 17-jährige Wangenerin. „Ich freue mich sehr über dieses Rennen”, erklärte sie im Ziel: „Endlich habe ich mich zu 100 Prozent fit gefühlt und konnte auf der Laufstrecke eine 3:44er-Pace laufen.“ Eine Woche davor startete sie beim Deutschland-Cup in Forst, den sie aufgrund eines Radsturzes am Vortag gehandicapt absolvieren musste und mit Rang 15 bei den Juniorinnen unter Wert geschlagen wurde. Jetzt geht es für die Schülerin nochmals eine Woche mit dem Landeskader des BWTV ins Trainingslager, bevor am 19. Juni die Deutsche Junioren Meisterschaft in Lübeck ansteht.

Claudia Gralki startete gemeinsam mit ihrer Tochter auf der Sprintdistanz und konnte sich bis zum Wechsel vom Rad auf die Laufstrecke auf dem zweiten Gesamtrang halten. Am Ende wurde es Rang sieben von 123 Frauen und der zweite Platz in der W50 in 1:11 Stunden.

Sabine Zeleny (LTC Wangen) ging bei der Olympischen Distanz an den Start und bewies mit einem Start- Ziel-Sieg in der Altersklasse W45 ihre ausgewogene Stärke in allen drei Disziplinen und dem 17. Gesamtrang. Auch hier war die Konkurrenz mit 150 Damen im Ziel groß. Auf derselben Strecke platzierte sich Martin Gralki in den Top Ten mit Rang sechs in der M50 (von 56 Herren).