Wangener Team fährt bei Alpencup auf fünften Platz

Die 47. Internationalen Skiwettkämpfe der Stadt- und Gemeindeparlamente um den Alpencup sind am Wochenende in den Gemeinden Balderschwang, Hittisau, Riefensberg und Sibratsgfäll ausgetragen worden. Wie die Stadt mitteilt, waren aus den Alpenregionen Österreichs und Deutschlands von den beteiligten Stadt- und Gemeindeparlamenten mehr als 40 Mannschaften mit 250 Läufern gemeldet. Für Wangen starteten in den verschiedenen Disziplinen aus dem Gemeinderat und den Ortschaftsräten Leupolz, Neuravensburg, Niederwangen und Schomburg Mathias Bernhard, Ingrid Detzel, Otmar Detzel, Roland Gaus, Otto Joos, Josef Kleb, Andreas Klotz, Oliver Schmid und Günter Sigg.

Ein hartes Rennen habe laut Mitteilung der Nacht-Langlauf am Freitagabend geboten, wie Roland Herget sagte, der die Teilnahme der Wangener erneut organisiert hatte. Das Team Andreas Klotz, Oliver Schmid, Günter Sigg erlief sich dabei den 14. Rang, Ingrid Detzel wurde als Einzelläuferin bei den Damen 9. Die Wangener 1. Mannschaft belegte mit Roland Gaus, Mathias Bernhard, Otmar Detzel und Oliver Schmid im Riesenslalom unter 37 Teams einen herausragenden 5. Platz. Das Team Wangen 2 mit Josef Kleb, Günter Sigg, Andreas Klotz und Otto Joos fuhr auf einen guten Mittelplatz. In der Einzelwertung holte Roland Gaus unter 48 Läufern den zweiten Rang. Mathias Bernhard kam als Vierter, Otmar Detzel als Fünfter und Oliver Schmid als Neunter ins Ziel. Beim erstmals ausgetragenen Biathlon-Wettbewerb mit Laufen und Laserschießen am Sonntag in Riefensberg belegte das Wangener Team mit Josef Kleb, Oliver Schmid und Günter Sigg den zweiten Rang, heißt es abschließend.