Wangener starten erfolgreich in die neue Radsaison

Das Eliteteam der Rad-Union Wangen ist in Gaienhofen am Bodensee beim ersten Rennen der Saison gestartet. Mit an Bord war der amtierende württembergische Meister Simon Peters, der in der U13 startete. Der Wangener wurde seiner Favoritenrolle gerecht, hängte einige U15-Fahrer ab und gewann auch seine Klasse.

Das Wangener Elite-Amateur-Team startete mit sechs Fahrern. Der ehemalige Rad-Union-Fahrer Silias Motzkus startete direkt eine Attacke, Johannes Herrmann machte das Rennen laut Mitteilung noch einmal schneller. So stand bereits nach wenigen Kilometern die Gruppe des Tages mit Motzkus und Herrmann. Dahinter im Feld versuchten die Wangener, weitere Fahrer nach vorne zu bringen, was mit Marco Barke und dem Zugang Oliver Matthias auch fast gelungen wäre. Letztendlich musste sich Herrmann im Sprint Motzkus geschlagen geben und wurde Zweiter. Neuling Matthias vervollständigte als Dritter das Podium. „Alles in allem ein sehr erfolgreicher Saisoneinstieg. Silias war der Stärkste und hat verdient gewonnen“, sagte Herrmann.