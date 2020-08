Wangener Stadtradler fahren rund 53 900 Kilometer

210 Radfahrer haben sich in diesem Jahr in Wangen im Allgäu an der Kampagne Stadtradeln des Klima-Bündnisses beteiligt. Das hat unlängst die Stadtverwaltung mitgeteilt.

In den 16 angemeldeten Teams hätten sie insgesamt 53 836 Kilometer zurückgelegt und damit acht Tonnen CO im Vergleich zu Autofahrten vermieden. Bei der ersten Teilnahme der Stadt Wangen vor einem Jahr seien 13 Teams mit 170 Radlern und 29 998 Kilometern dabei gewesen. Sie hätten damals 4,26 Tonnen CO2 vermieden.

Angesichts der deutlichen Zunahme sowohl an Fahrern wie auch an gefahrenen Kilometern sei Oberbürgermeister Michael Lang sehr erfreut. Er wertete das Stadtradeln in Wangen als vollen Erfolg und sei den Teilnehmern dankbar für ihr Engagement.

Reiner Aßfalg, der für die Stadt Wangen die Teilnahme am Stadtradeln organisierte, nennt folgende Teams als Sieger in den einzelnen Wertungskategorien: Team mit den meisten geradelten Kilometern insgesamt: Platz 1: Rupert-Neß-Gymnasium (11 496 Kilometer), Platz 2: Die Pumpenradler (8581 Kilometer) und Platz 3: GOL Wangen (4762 Kilometer). Die meisten Kilometer pro Person schafften folgende Teams: Platz 1: Berger (520,2 Kilometer), Platz 2: Rad-Union Wangen MTB (438,3 Kilometer) und Platz 3: GOL Wangen (366,3 Kilometer). Die größten Teams stellten: Platz 1: Rupert-Neß-Gymnasium (60 Personen), Platz 2: Die Pumpenradler (29 Personen) und Platz 3: Stadtverwaltung Wangen im Allgäu (19 Personen).