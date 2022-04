Stadtpfarrer Sauer: „Wangener Stadtkirche hat das schönste Pfarrhaus der Landeskirche“

Martin Sauer wird im Gottesdienst am Ostermontag in der Evangelischen Stadtkirche Wangen als Gemeindepfarrer in den Ruhestand verabschiedet. Im Interview mit SZ-Mitarbeiterin Barbara Waldvogel blickt der Seelsorger zurück auf seine zehnjährige Dienstzeit als geschäftsführender Pfarrer, entwirft aber auch Zukunftsperspektiven für die Gemeinde vor Ort.

Herr Sauer, bis Sie 2012 Ihren Pfarrdienst in Wangen angetreten haben, waren sie während der Ausbildung und später auch im ständigen Pfarrdienst in Böblingen, Öhringen, Stuttgart-Zuffenhausen, Esslingen und Pfullingen tätig. Was hat Sie bewogen, danach in den südlichsten Kirchenbezirk das Landeskirche zu wechseln?

An Wangen hat mich die völlig andere Gemeindesituation interessiert. Pfullingen und Esslingen zum Beispiel sind sehr evangelisch geprägte Städte. Ich habe mich dann bewusst für die Diaspora entschieden. Außerdem gelten die evangelischen Gemeinden im Allgäu als offen denkend und nicht einer bestimmten kirchlichen Richtung zugehörig.

Haben sich diese Vorstellungen in Wangen dann auch bewahrheitet?

Was die Diaspora betrifft, hatte ich positive Vorurteile, die sich leider nicht bewahrheitet haben. Ich dachte, in der Diaspora ist man ja in der Minderheit und umso stärker ist der Zusammenhalt der Gemeindeglieder. Das hat sich als Fehlurteil herausgestellt. Ich kann das auch ein Stück weit verstehen. Die Identifikation mit der eigenen Kirchengemeinde ist schwierig, wenn man 20 Kilometer vom kirchlichen Zentrum weg wohnt, wenn man den Kirchturm nicht vom Fenster aus sehen kann. Wangen ist eine große Flächengemeinde. Die Gemeindegrenze ist 100 Kilometer lang. Eltern müssen zum Teil 20 Minuten fahren, wenn sie ihr Kind in die Jungschar bringen wollen. Da liegen in der Ortschaft Feuerwehr, Musikverein, THW oder Fußballclub viel näher. Umso mehr Respekt habe ich dann vor allen, die sich auf den Weg zu ihrer Kirche machen.

Die Wege in der oberschwäbischen Diaspora sind weit. Trotzdem: Welche Potenziale hat die Kirchengemeinde Wangen?

Wir haben rund 200 ehrenamtliche Mitarbeitende. Wie groß diese Zahl ist, haben wir erst während der Pandemie festgestellt. Vor Corona hatten wir anstelle von Weihnachtsgeschenken zum Mitarbeiterfest eingeladen. Das war immer sehr schön. Da diese Veranstaltung in Coronazeiten nicht ging, haben wir wieder Weihnachtsgeschenke überreicht. Alle Mitarbeitenden bekamen den Kalender „Der andere Advent“. Da haben wir dann alle erfasst und erfahren, wie viele Menschen sich ehrenamtlich engagieren.

Was zeichnet die Evangelische Kirchengemeinde Wangen darüber hinaus aus?

Sie ist eine tolle Gemeinde mit tollen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden. 2013 ist es gelungen, eine hauptamtliche Kirchenmusikerstelle einzurichten. Seit Herbst gibt es eine Diakonin und wir haben einen Kindergarten, der die Gemeinde bereichert. Ich möchte auch behaupten, dass die Stadtkirche das schönste Pfarrhaus der Landeskirche hat. Vom Fenster aus sehe ich die Alpen. Man ist in der Stadt und trotzdem liegen Kirche, Pfarrhaus und Gemeindehaus mitten im Grünen. Das ist genial. Und weit zum Bahnhof ist es auch nicht.

Wie sehen Sie die Zukunft der Gemeinde in Wangen?

Nach Corona muss man in vielen Bereichen neu oder von vorne anfangen. Zum Beispiel in der Kirchenmusik. Die Chöre konnten in der Zeit nicht proben. Und wenn Proben erlaubt waren, dann musste man mit Abstand und mit Maske singen. Das war sehr schwierig. Die Seniorenarbeit haben wir jetzt wieder gestartet, aber manche trauen sich noch nicht so recht daran teilzunehmen. Und bei den Gottesdiensten haben so manche entdeckt: Es geht auch ohne. Sonntag ist es auch, wenn ich nicht morgens aufstehe und in die Kirche gehe. Da muss man neue Impulse setzen. Ich denke deshalb, es ist in dieser Situation ein guter Zeitpunkt, wenn jetzt ein Wechsel ansteht, wenn jemand Neues kommt, der neue Ideen und einen neuen Blick mitbringt.

Sie waren Stellvertreter im Dekanatamt und gleichzeitig geschäftsführender Pfarrer in Wangen. War das zu schaffen?

Ich habe bemerkt, dass ich an meine Grenzen komme. Zum Glück musste ich dann in diesem Schuljahr keinen Religionsunterricht geben. Ein großer Brocken ist damit weggefallen. Das sind eben nicht nur vier Stunden Unterricht, sondern man ist in das System Schule eingebunden, zum Beispiel mit Konferenzen. Ich wollte immer daran teilnehmen, um mitzubekommen, was in der Schule läuft. Das war auch für meinen eigenen Unterricht wichtig. Den im Pfarramt sonst üblichen freien Montag gab es für mich in dieser Zeit nicht. Da war ich dann immer im Dekanatamt.

Was gefällt Ihnen an dieser Arbeit als Stellvertreter im Dekanatamt?

Ich mache das gerne, weil ich noch einmal einen anderen Blickwinkel bekomme. Ich habe schon immer über die eigene Kirchengemeinde hinausgeschaut. So bin ich Mitglied im Kirchenbezirksausschuss, weil mir der Kirchenbezirk wichtig ist. Jetzt bin ich noch viel intensiver mit verschiedenen Themen befasst – wie zum Beispiel mit der Diakonie. Sie spielt im Kirchenbezirk eine große Rolle, was man als Gemeindepfarrer mitunter nicht so wahrnimmt. Vor meinem Theologie-Studium habe ich eine Banklehre gemacht. Da habe ich neben dem normalen Arbeitsalltag auch Verwaltung kennenlernt. Die liegt mir auch, und so übernehme ist gerne Managementaufgaben.

Haben Sie ein Lieblingsbuch oder eine Lieblingsgeschichte in der Bibel?

Eine davon ist die Jakobsgeschichte aus 1. Mose, weil die erzählt, dass Gott den Menschen nicht fallen lässt. Auch mein Konfirmationsspruch ist ihr entnommen. „Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn“ vom Kampf Jakobs am Jabbok. Das ist eine Geschichte, die ich immer wieder auch als stärkend empfinde, weil Gott auch den Betrüger, den Jakob, nicht fallen lässt. Dass er immer wieder neu zusagt: „Ich bin dein Gott“.

Als Pfarrer muss man viel lesen. Lesen Sie auch in der Freizeit?

Im Urlaub lese ich gerne, am liebsten Krimis.

Welche Hobbys haben Sie?

Ich mag Musik. Sowohl Oper, Musical, Oratorien, Kantaten. Ich habe einen breiten Musikgeschmack. Bei den Bregenzer Festspielen besuche ich jede neue Aufführung auf dem See. Ich verreise auch gerne. Italien und Großbritannien sind meine bevorzugten Ziele. Meine sportliche Betätigung ist noch ausbaufähig. In Wangen beschränkte sie sich aufs Radfahren im Stadtgebiet. Aber im Ruhestand soll das besser werden.

Apropos Ruhestand: Wo werden Sie diesen als gebürtiger Stuttgarter verbringen?

In Memmingen. Die Stadt gefällt mir. Ich finde es wichtig, dass man als Pfarrer von der Gemeinde weggeht. Das hilft auch, einen neuen Lebensabschnitt anzufangen. Ich wollte aber auch nicht in eine völlig andere Richtung, und eine Stadt sollte es schon sein mit Theater, Kino – und Krankenhaus.