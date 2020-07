Wangener Stadtbücherei bietet Sommerprogramm an

Die Stadtbücherei im Kornhaus bietet auch in diesem Jahr ein Sommerferienprogramm an. Wegen der bekannten Umstände musste jedoch eine Reihe von geplanten Veranstaltungen wegen der Abstands- und Hygieneregeln umgedacht, abgesagt oder verschoben werden, teilt die Stadtverwaltung mit. Doch die Stadtbücherei macht das Beste draus und geht raus in den Alten Gottesacker oder den Innenhof der Badstube und veranstaltet Workshops in kleineren Gruppen.

Dreimal Lesepicknick im Alten Gottesacker

Dreimal wird es ein Lesepicknick im Alten Gottesacker geben, bei dem die für den Kinder- und Jugendbuchbereich zuständige Valerie Domnick aus schönen Kinderbüchern vorliest. Das Picknick und Decken müssen selbst mitgebracht werden. Zugelassen sind für jedes Picknick acht Decken. Die Lesepicknicks sind jeweils ab vier Jahren und dauern 45 Minuten. Der Eintritt ist jeweils frei.

Beim ersten Lesepicknick am Dienstag, 4. August, um 10 Uhr das Bilderbuch „Dann kam Bär“ von Richard T. Morris auf dem Programm. Es erzählt von einem Bär, eines Tages an einem Fluss vorbeikommt. Ganz begeistert startet er eine wilde Fahrt flussabwärts und trifft dabei allerhand andere Tiere. Zusammen rasen sie in das größte Abenteuer ihres Lebens.

Passend zum Sommer ist auch die zweite Lesepicknick-Geschichte am Dienstag, 18. August, um 10 Uhr. Vorgelesen wird das Bilderbuch „Oskar schwimmt“ von Jan Mauer. Oskar liebt es, zu schwimmen. Im Sommer schwimmt er im Hallenband, im Winter im Freibad. Denn Oskar ist so riesig, dass er das ganze Becken für sich alleine braucht.

„Der Sonnenkönig“ von Werner Holzwarth steht am Dienstag, 1. September, um 10 Uhr im Mittelpunkt des Lesepicknicks. Es erzählt vom Hahn Konrad, der jeden Morgen kräht, damit seine Hühner aufstehen. Die Hühner sind überzeugt: Nur wenn Hahn Konrad kräht, geht die Sonne auf! Also tun sie alles, damit Konrad jeden Morgen kräht.

Kinderkino zeigt „Die Eiskönigin 2“

In Zusammenarbeit mit dem Lichtspielhaus Sohler bietet die Stadtbücherei am Dienstag, 11. August, um 10 Uhr und um 14 Uhr das Kinderkino an. Es gibt ihn zweimal, weil auch im Kino die Abstandsregeln eingehalten werden müssen. Gezeigt wird für Kinder ab sechs Jahren „Die Eiskönigin 2“. Die Prinzessinnen Anna und Elsa haben nach der abenteuerlichen Reise im ersten Film wieder zueinandergefunden. Doch es warten neue Abenteuer auf sie. Gemeinsam mit Kristoff und Olaf wollen sie mehr über ein altes Rätsel ihres Königreichs erfahren. Treffpunkt ist direkt am Kino. Pro Vorstellung können 60 Personen teilnehmen. Dauer: 105 Minuten, Eintritt: 3 Euro.

Workshops mit attraktiven Themen

Kindern ab zwölf Jahren gibt der Illustrator Dominik Rupp bei einem Manga Zeichenworkshop am Dienstag, 25. August, um 10 Uhr einen ersten Einblick in das Malen und Zeichnen von Mangas. Er steht den Kindern mit zahlreichen Tipps und Tricks beim selbstständigen Zeichnen zur Seite. Der Workshop findet im Innenhof der Badstube statt. Treffpunkt ist direkt vor Ort. Dominik Rupp ist unter anderem bekannt für seine Illustrationen der Reihe „Die Heubodenbande“. Die Teilnehmer werden gebeten, einen Mund-Naseschutz tragen. Der Workshop dauert 90 Minuten, Unkostenbetrag 2 Euro.

In eine Forschungsstation für Schleim wird am Dienstag, 8. September, um 10 Uhr und um 14 Uhr der Lesesaal der Stadtbücherei im ersten Stock umgewandelt. Kinder ab acht Jahren können dort 90 Minuten lang verschiedene Rezepte ausprobieren und lernen, wie aus den einzelnen Komponenten Schleim wird und welche tollen Funktionen Schleim haben kann. Über Glibber-Schleim, Monster-Schleim und Glitzer-Schleim kann fast alles hergestellt werden. Geleitet wird der Workshop von der Schleimexpertin Milena. Um den Schleim mit nach Hause zu nehmen, sollten die Teilnehmer bringt bitte mindestens ein Glas mit Deckel mitbringen. Da die Teilnehmerzahl auf zehn Kinder pro Termin begrenzt ist, findet die Veranstaltung zweimal statt. Auch hier sollte eine Mund-Nasebedeckung getragen werden. Der Schleim-Workshop dauert 60 Minuten, Unkostenbeitrag 2 Euro.