Wangener Stadtbräu künftig ohne Familie Rimmele - und mit unkonventioneller Zwischenlösung

Ein kleiner Baum am Ufer des Illmensees wird von einem hölzernen Pfosten gestützt – daran befestigt ist eine silbern glänzende Scheibe, ein Urnendeckel. Der Name eines Mannes sowie dessen Geburts-, Sterbe- und Einäscherungsdatum sind darauf zu lesen.Vor dem Bäumchen sind Blumen abgelegt, mal sind es rote, mal sind es weiße. Auch ein eingerahmtes Foto, das vermutlich den Verstorbenen zeigt, ist an dem kleinen Baum angebracht. Ein Spaziergänger kommt fast täglich an diesem Ort vorbei.