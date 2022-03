Wangener Sportvereine ermöglichen Ukraine-Flüchtlingen unbürokratische Integration

Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine steigt die Zahl der von dort Geflüchteten auch in der Region Wangen immer weiter. Darunter sind Kinder und Jugendliche, die im Schulunterricht integriert werden sollen, manche davon versuchen zudem, in Sportvereinen Anschluss zu finden. Die Verantwortlichen wollen den Einstieg so einfach wie möglich machen und bieten unbürokratisch Hilfe an.

„Wir haben gerade die ersten Anfragen von ukrainischen Flüchtlingskindern. Die Jungs sind ohne etwas gekommen und besitzen gerade das Allernötigste.“ So beginnt der Aufruf von der Jugendabteilung des FC Wangen in einigen Eltern-Chatgruppen. Gesucht werden in erster Linie Fußballschuhe in speziellen Größen. „Fragt doch bitte einmal, ob jemand solche Schuhe übrig hat. Wäre eine klasse Sache, wenn wir hier helfen könnten.“

„Kein Problem, die sollen einfach mitmachen“

Donnerstag, kurz vor dem D-Juniorentraining auf dem Kunstrasen im Waltersbühl: Am Spielfeldrand liegen bereits Tüten mit diversen Kickschuhen, außerdem weitere Sportsachen. Daneben unterhält sich Werner Taubenheim, D2-Betreuer und im Präsidium zuständig für den Nachwuchs, mit einer Ukrainerin, die ihre Söhne mitgebracht hat. „Kein Problem, die sollen einfach mitmachen“, sagt Taubenheim auf Englisch. Die Mutter bedankt sich, ihre Kinder steigen im Aufwärmprogramm gleich ins Fünf-gegen-Zwei ein.

Beim FC Wangen waren es vergangene Woche drei ukrainische Jungen – zwei für die U13, einer für die U15 – die dazugekommen sind. Bei der MTG Wangen, dem größten Sportverein in der Region, sind es bislang knapp fünf Kinder, die in verschiedenen Abteilungen mitmachen. „Sie müssen aus versicherungstechnischen Gründen zwar Mitglied werden, können aber natürlich beitragsfrei Sport treiben, ist doch klar“, sagt MTG-Geschäftsführer Andreas Schröder-Quist. Und:

Wir wollen die Kinder über den Sport integrieren.

Unkompliziert will man das Mitmachen auch beim größten Wangener Fußballclub gestalten.

Ablenkung vom Erlebten

Wie die MTG-Handballer habe auch schon die FC-Jugend an die hiesige Hilfsorganisation H.O.P.E gespendet, nun sollen die geflüchteten Nachwuchskicker „unbürokratisch“ integriert werden, so Werner Taubenheim: „Wir wollen das so einfach wie möglich gestalten.“ Etwaige Kommunikationsprobleme sieht er weniger als Problem an: „Fußball ist die beste Sprache.“

Das sieht man auch beim kleineren SV Deuchelried so. Als Anfang März die ersten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Wangen eintrafen, habe man sofort entschieden, zeitnah Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine ein Fußballtraining zu ermöglichen, sagt SVD-Abteilungsleiter Simon Jäck.

Erfahrungen aus 2015 haben gezeigt, dass der Fußball gerade für die Jungen und Jüngsten eine wertvolle Ablenkung vom Erlebten sein kann. Darüber hinaus verbindet er die Menschen, schafft Freundschaft und Vertrauen. Simon Jäck, Abteilungsleiter Fußball SV Deuchelried

Alle Trainerinnen und Trainer hätten umgehend ihre Unterstützung zugesagt. Somit konnten bislang bereits vier Kinder ins Training der Jugendteams integriert und teils auch mit kostenloser Trainingskleidung und Schuhen ausgestattet werden. „Da der SVD auch eine anerkannte Adresse für Frauen- und Mädchenfußball ist, richtet sich unser Angebot ausdrücklich auch an Mädchen aus ukrainischen Flüchtlingsfamilien, die bei uns jederzeit mit Gleichaltrigen trainieren können“, betont Jäck.

WFV sorgt für zeitnahe Spielberechtigungen

Wer von den jungen Ukrainern in den kommenden Wochen nicht nur im Training dabei sein will, sondern auch im nach den Osterferien startenden Spielbetrieb, dem komme der Württembergische Fußballverband (WFV) ebenfalls entgegen.

„Diese Kinder könnten innerhalb einer Woche spielberechtigt werden“, sagt das FC-Präsidiumsmitglied. Zehn Paar Kickschuhe, dazu einiges an Fußballkleidung, waren bis Ende vergangener Woche zusammengekommen. Die Resonanz der ersten Tage auf den FC-Aufruf in den sozialen Medien bezeichnet Taubenheim als „super“.

Bislang waren es vor allem private Kontakte, die zur Teilnahme der aktuell Geflüchteten bei den beiden Wangener Sportvereinen geführt haben. Sollte sich jemand hierfür an die Stadt wenden, wird ihm ebenfalls geholfen, sagt Hermann Spang.

„Wenn noch mehr Flüchtlinge kommen, kann auf uns eine Vermittlerrolle zukommen, das halte ich für möglich“, so der Wangener Sport- und Kulturamtsleiter auf SZ-Anfrage. „Grundsätzlich kann sich jeder an uns wenden, wir leiten die Kontakte weiter.“