Wangener SF-Schüler holen erneut den Sieg

Nach ihrem Jugend-forscht-Debüt im vergangenen Jahr, haben drei Nachwuchsingenieure vom Schülerforschungszentrum (SFZ) Wangen vergangenes Wochenende beim Regionalwettbewerb in Friedrichshafen zum zweiten Mal in Folge den Sieg im Fachbereich Technik der Juniorsparte Schüler experimentieren geholt.

Zusätzlich zum 1. Platz wurden Maximilian Renn, Jakob Kimpfler und Manuel Scheuerl, alle von der Johann-Andreas Rauch-Realschule, mit dem „Nachwuchs-Innovationspreis 2020“ des Fraunhofer-Institutszentrum Stuttgart (IZS) ausgezeichnet, der einen zweitägigen Innovationsworkshop am IZS umfasst, so die Pressemitteilung des SFZ. Überzeugt hatten die 13-Jährigen mit einem intelligenten Fahrradhelm, der neben einer Rundumbeleuchtung, auch über ein Display verfügt, dass den Träger über die gefahrene Geschwindigkeit informiert und auch eine Navigation ermöglicht.

Mit dem Sieg hat sich das erste Wangener Siegerteam nun für die Landesebene qualifiziert. Der Landeswettbewerb der Jugend forscht-Junioren findet am 23. und 24. April in Balingen statt. Für Standortleiter und Technik-Betreuer Berthold Bungard ist die Regionalebene des deutschlandweit größten Wettbewerbs für Nachwuchsforscher in diesem Jahr aber noch nicht vorbei. „2020 sind wir bereits mit zwei Teams am Start“, wird der ehrenamtliche Betreuer in dem Schreiben zitiert. Er wird zum kommenden Schuljahr die Standortleitung an Jan Rudolf, Lehrer am Rupert Ness-Gymnasium, übergeben:

„Weil die Schüler von Jugend forscht nach ihren Wohnorten den Regionalwettbewerben zugeordnet werden, wird unser zweites Team kommendes Wochenende beim Regionalwettbewerb in Ulm antreten.“