Wangener Seniorengespräch dreht sich um Stadtbus und Falschradler

Auf Einladung des Stadtseniorenrats Wangen haben sich Seniorinnen und Senioren im Gemeindezentrum St. Ulrich zu einer Gesprächsrunde getroffen. Im Mittelpunkt stand der seit Beginn des Jahres neu aufgestellte Stadtbus. Ein anderes Verkehrsthema waren aber auch Radfahrer auf Gehwegen.

Der städtische Mobilitätsbeauftragte Frank Anders stellte das neue Stadtbus-Konzept zunächst vor, der seit diesem Jahr mit zwei kleineren Bussen in einem Halbstundentakt auf vier Linien verkehrt. Das Liniennetz soll dabei sukzessive ausgebaut werden. Von den Gesprächsteilnehmern sei die Neukonzeption grundsätzlich begrüßt worden, teilt der Stadtseniorenrat mit. Allerdings habe es auch Kritik gegeben.

Haltestellen sollen nutzerfreundlicher werden

So müsste ein Fahrgast, der von der Wittwais mit dem Stadtbus ins Waltersbühl fahren möchte, eine rund 30-minütige Fahrt in Kauf nehmen. Hier habe der große Wunsch bestanden, dass die beiden unmittelbar nebeneinander liegenden Stadtteile nach Möglichkeit mit einer deutlich kürzeren Wegstrecke verbunden werden. Weitere Verbesserungsvorschläge habe es zur Lesbarkeit der Fahrpläne an den Haltestellen gegeben. Notwendig seien hier eine wesentlich größere Schrift sowie Fahrpläne, die witterungsresistent und vandalismussicher angebracht seien.

Der Mobilitätsbeauftrage habe laut Mitteilung diesbezüglich Verbesserungen in Aussicht gestellt. In Kooperation mit dem Verkehrsverbund Bodo sollen dabei einheitliche und fest installierte Schildträger an den jeweiligen Haltestellen aufgestellt werden. Den ebenfalls von den Teilnehmern geäußerten Wunsch, die Busse hinsichtlich der jeweils angedienten Linien besser zu kennzeichnen, werde ebenfalls geprüft. Viele Fahrgäste täten sich offensichtlich schwer, den jeweils richtigen Bus zu wählen. Der Wunsch nach einer besseren Ausstattung der Haltestellen kam ebenfalls zur Sprache. Beispielsweise Sitzmöglichkeiten, die Schutz vor Regen bieten, heißt es weiter.

Verhalten von Radlern wird oft als aggressiv empfunden

Im zweiten Teil des Gesprächs stand vor allem das Miteinander von Fußgängern und Radfahrern im Vordergrund. Viele Gesprächsteilnehmer fühlen sich bei der Nutzung des Gehwegs zunehmend von Radfahrern, die unerlaubt auf den Gehwegen fahren, gefährdet, so der Stadtseniorenrat. Kritik habe es zu dem häufig als aggressiv empfundenen Verhalten der Radler gegeben. Allgemeiner Tenor sei deshalb gewesen: Wenn ein Radler schon den Gehweg nutzt, dann in einer passiveren Art und Weise und mit mehr Rücksicht auf die im Straßenverkehr ohnehin schwächsten Verkehrsteilnehmer. In diesem Zusammenhang seien auch mehr Kontrollen durch die Polizei gefordert worden.

Die positiven Rückmeldungen nimmt der Stadtseniorenrat laut Mitteilung zum Anlass, dieses Gesprächsformat fortzusetzen. Unabhängig davon könnten sich Seniorinnen und Senioren aus dem Stadtgebiet auch direkt an den Stadtseniorenrat wenden: per Mail unter kontakt@stadtseniorenratwangen.de.