Wangener Schiri referiert in der Hägeschmiede

Seit 2011 hat der Bundesliga-Schiedsrichter Robert Hartmann aus Wangen fast 100 Spiele in der Fußball-Bundesliga geleitet. Laut Vorschau wird er am Mittwoch, 20. November, von 19 bis 20.30 Uhr in der Hägeschmiede, Saal im EG, in seinem Vortrag „Lust auf Entscheiden – positiver Umgang mit Fehlern und Kritik“ über seine Erfahrungen berichten.

Wie schafft man es, im Umfeld, Entscheidungen in Sekundenschnelle mit kühlem Kopf zu treffen? Und wie geht man mit Fehlentscheidungen und Kritik um? Wie er sich auf seine Aufgaben vorbereitet, auf was es bei Entscheidungen ankommt, wie er mit Fehlurteilen umgeht und welche Erfahrungen sich auf den privaten und beruflichen Alltag übertragen lassen, wird er in seinem Vortrag schildern.

Der Eintritt kostet zehn Euro. Wegen des begrenzten Platzangebots bittet der Veranstalter um eine Voranmeldung per E-Mail an vhs@wangen.de oder telefonisch unter 07522 / 74242.