42-Jähriger wegen Leitung eines „Corona-Spaziergangs“ zu Geldstrafe verurteilt

Hat er die unangemeldete Demonstration durch die Wangener Innenstadt am 21. Januar dieses Jahres gegen die Corona-Maßnahmen von Bund und Land geleitet oder nicht? Das war die Kernfrage für Richterin Martina Hirsch bei der Verhandlung wegen Abhaltung beziehungsweise Leitung einer unangemeldeten Versammlung vor dem Amtsgericht Wangen. Angeklagt war ein 42-jähriger Mechaniker aus dem Kreisgebiet.

Der Mann ist nicht der Einzige, der wegen eines solchen Vorwurfs derzeit vor Gericht steht.

Wir werden im Moment von solchen Verfahren überschwemmt, sagte die Richterin.

Und das nur, weil diese „Spaziergänge“ nicht angemeldet waren. „In einer Demokratie ist es völlig in Ordnung, wenn man gegen gewisse Maßnahmen demonstriert“, so Martina Hirsch. Sie betonte daher, dass hier nicht das Grundrecht der freien Meinungsäußerung oder die Demonstrationsfreiheit vor Gericht stehe, sondern allein der Umstand, dass solche Versammlungen angemeldet werden müssten.

Das sei schon allein aus organisatorischen Gründen erforderlich. „Corona-Spaziergänge sind Versammlungen und müssen angemeldet werden“. Wer eine solche, nicht angemeldete Versammlung leite, mache sich strafbar.

Mit der Wahrheit zögerlich

Doch der Angeklagte zögerte merklich, mit der Wahrheit so ganz herauszurücken. Zunächst erklärte der 42-Jährige, er sei aus privaten Gründen in Wangen gewesen und habe Bekannte im Kreis der „Spaziergänger“ zufällig getroffen. Im Verlauf der Verhandlung räumte er ein, dass er absichtlich nach Wangen gefahren sei und sich dem Zug angeschlossen habe.

Er betonte jedoch: „Ich bin kein Anführer gewesen, sondern bin wie ein Lemming hinterhergelaufen“. Er befürchtete, dass ihm ein „Strick daraus gedreht“ werde, dass er zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen sei.

Ganz anders schilderten dies die beiden Polizisten, die den Zug teilweise begleitet haben und die als Zeugen gehört wurden. Der erste Zeuge meinte, „man konnte genau sehen, wie er die Hand hochgehoben hat und in eine Richtung gewinkt hat“, nämlich in Richtung Marktplatz, wo die Demonstration enden sollte. Der Angeklagte sei im vorderen Drittel des Zuges mitgelaufen.

„Er hat in eine Richtung gewinkt“

Noch deutlicher wurde seine Kollegin, die aussagte: „Er hat das Heft in die Hand genommen.“ Die Polizistin bezog sich dabei auf eine Situation, als der „Spaziergang“ – von der Zunfthausgasse kommend – zunächst stockte, weil man sich unsicher war, wohin es weiter gehen sollte. Genau in dieser Situation machte der Angeklagte ein deutliches Zeichen, dass der Zug in Richtung Marktplatz weiter gehen solle.

Die Polizistin schilderte auch die Taktik, die ihrer Erfahrung nach die „Spaziergänger“ bei solchen Versammlungen anwenden. Nämlich, dass es in der Regel nicht „den einen Versammlungsleiter“ gebe, sondern die Leitung auf mehrere Schultern verteilt werde und während der Demonstration wechsle. Die Polizisten unterzogen den Mann nach Ende der Demonstration einer Personenkontrolle.

Richterin spricht milde Geldstrafe aus

Der Staatsanwalt sah eine „richtungsweisende Handlung“ als erwiesen an und forderte eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen à 50 Euro. Der Anwalt des Angeklagten plädierte hingegen auf Freispruch, weil es nur eine Situation war, die die Polizisten beobachtet hätten und sein Mandant bei der Demonstration nichts organisiert oder geleitet hätte.

Hatte die Richterin anfangs auch eine Einstellung des Verfahrens nicht völlig ausgeschlossen, so gab die Aussage der Polizistin schließlich den Ausschlag für eine Verurteilung. Sie verhängte eine Geldstrafe von 20 Tagessätzen à 50 Euro (insgesamt 1000 Euro) und betonte dabei. „Ihr Fall ist ein Grenzfall, daher sollte die Strafe auch nicht zu hoch ausfallen.“