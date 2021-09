Wangener Reitverein gibt grünes Licht für die neue Halle

Die Mitglieder des Wangener Reitvereins haben auf ihrer Hauptversammlung einstimmig dem Umzug von den Auwiesen und dem Neubau einer Halle im Südwesten desr Erba-Areals zugestimmt. So kann jetzt der entsprechende Bauantrag eingereicht werden. Im Herbst kommenden Jahres soll laut einer städtischen Mitteilung die neue Halle stehen – wenn alles nach Plan läuft.

PV-Anlage wird übernommen

In der derzeitigen Reithalle versammelten sich demnach die Mitglieder zur Versammlung und konnten sich dort auch das Modell von Florian Nagler ansehen. Der Architekt war aus München gekommen, um das Projekt zu erläutern und Fragen zu beantworten. Drei Funktionen soll das neue Gebäude unter seinem Dach vereinen: einen Stall, eine 23 mal 60 Meter große Halle und eine Maschinenhalle. Integriert sind unter anderem Büros, Reiterstüble und über zwei Stockwerke eine Wohnung, in die ein Betriebsleiter einziehen könnte. Oberstes Ziel bei der einfachen Holzbauweise sei es, „verantwortlich mit den Ressourcen umzugehen“, sagte Nagler. Wie bisher soll auf dem Dach eine Photovoltaikanlage gebaut werden. Jene, die auf dem jetzigen Dach installiert ist, wird übernommen.

Viel freie Sicht in die Landschaft

Eine Besonderheit der Halle: Die Wände sind laut Nagler nach oben und unten in Modulen verschiebbar, so dass stets gut gelüftet werden kann und Pferd und Reiter viel freie Sicht in die Landschaft haben können. Gemeinsam mit dem Münchner Architekturbüro will die Firma Holzbau Maier aus Schauwies die Halle verwirklichen. Geschäftsführer Hubert Maier nahm bei der Versammlung unter anderem zum Thema der Holzpreise Stellung. Sie seien im Herbst 2020 auf einem Tiefpunkt gewesen, im Frühjahr 2021 aber „durch die Decke gegangen“. Mittlerweile habe sich die Lage wieder beruhigt und die Preise seien rückläufig. OB Michael Lang freute sich, dass der Reitverein mit dem Büro Nagler und der Firma Maier „ein kompetentes Team gefunden“ habe. RFV-Vorstandsmitglied Andrea Bietsch nannte die Halle ein „supertolles Projekt“.

Möglichst viel Vollholz

Im Anschluss kreisten zahlreiche Fragen um die Belüftung in der Halle, die naturgemäß durch die Bewässerung des Geläufs ständig mit Feuchtigkeit zurechtkommen muss. Architekt Nagler sagte, man habe von Anfang an die Wassermengen abgefragt und einberechnet. Außerdem gelte: Je mehr Holz verbaut werde, desto besser könne sich die Feuchtigkeit auch verteilen. Deshalb wolle man so viel wie möglich Vollholz verwenden.

Das Projekt wird finanziert über mögliche Zuschüsse aus der Landesförderung „Cluster Holz“, vom Württembergischen Landessportbund, einer Eigenbeteiligung des Vereins sowie Mitteln der Stadt und der Stadtsanierung. Der Verkauf der Grundstücke auf dem derzeitigen Areal der Reiter und der ehemaligen Kläranlage mache die Co-Finanzierung möglich und notwendig, denn die Stadt möchte, dass der Verein seine derzeitige, funktionierende Anlage verlässt, um Platz für Wohnungen zu schaffen, wie es in der städtischen Mitteilung weiter heißt. „Sie werden aber nicht besser behandelt als andere Vereine“, so OB Lang.

Bau des Reitplatzes startet noch im Herbst

Der Zeitplan für die Umsetzung ist straff und sieht so aus: Noch im Herbst soll mit dem Bau des 115 mal 40 Meter großen Reitplatzes am neuen Standort begonnen werden, der im April 2022 fertiggestellt werden soll. Bis dahin nutzen die Reiter die bisherige Halle noch. Mit dem jetzigen Beschluss kann umgehend der Bauantrag für die neue Halle gestellt werden. Baubeginn ist für das Frühjahr 2022 vorgesehen und die Fertigstellung im Herbst. Mit den Reitern wird auch der Hundesportverein an den neuen Standort ziehen.