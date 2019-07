Wangener Reiter vielseitig unterwegs

Drei junge Reiterinnen und ein Reiter des Reit- und Fahrverein Wangen sind am vergangenen Wochenende in einer besonderen Prüfung gestartet. Sie nahmen am Reitturnier in Überlingen am Vierkampf teil und waren dort sehr erfolgreich.

Es kommt nicht selten vor, dass Reiter von Sportlern anderer Disziplinen belächelt werden. „Das soll ein Sport sein?“, heißt es dann, „Ihr lasst euch doch nur von eurem Pferd tragen“. Ohne Zweifel haben die Pferde im Reitsport den anstrengenderen Job und ihnen werden starke Leistungen abverlangt. Dennoch müssen sich auch die Reiter fit halten, wenn sie im Reitsport etwas erreichen wollen. Durch das tägliche Versorgen des Pferdes, wie dem Ausmisten, auf die Weide führen, dem Füttern und Pflegen des Pferdes sind die meisten Reiter sowieso schon körperlich aktiv. Viele Reiterinnen und Reiter finden es aber auch wichtig, zusätzlich einen Ausgleichssport zu treiben, um fit zu bleiben.

Die Jugend des Reit- und Fahrverein Wangen geht da mit gutem Beispiel voran. Wöchentlich trifft sie sich entweder zum Schwimm- oder zum Lauftraining. Dieses Training zahlte sich nun aus, denn im Vierkampf müssen die Teilnehmer nicht nur eine Dressur- und eine Springprüfung mit ihren Pferde absolvieren, sondern auch noch Schwimmen und Laufen.

Sieg im Dressurwettbewerb

Gestartet wurde amit einer Dressurprüfung. Ronja Wörz und Valentin Stocker konnten mit einen dritten und vierten Platz im Reiterwettbewerb in dieser Disziplin schon gut vorlegen, Ursula Jendrossek holte sich im Dressurwettbewerb der Klasse E sogar den Sieg.

Zur Herausforderung wurden die hohen Temperaturen, denn sowohl Reiter als auch Ponys mussten die Mittagshitze überstehen, bevor es am Nachmittag in die Springprüfungen ging. „Wir haben den Ponys immer wieder nasse Decken aufgelegt, um sie ein bisschen herunterzukühlen“, erzählt Anna Klaric, „und natürlich schonen wir die Ponys, so gut es geht und reiten vor den Prüfungen nur sehr kurz ab.“

Auch im Springen starteten zunächst die jüngeren Reiter in einem Spring-Reiterwettbewerb. Sowohl Valentin Stocker als auch Ronja Wörz absolvierten mit ihren Ponys Poncho und Milli Minou den Parcours fehlerfrei. Mit den Wertnoten 6,8 und 7,1 und sicherten sie sich einen vierten und einen zweiten Platz. Im Stilspringwettbewerb war Anna Klaric mit Milli Minou erste Reiterin in diesem Feld. Sie erhielt für ihren harmonischen Ritt eine 7,2, hatte allerdings einen Abwurf und wurde daher knapp nicht mehr platziert. Spannend wurde es nochmal, als Ursula Jendrossek an den Start ging. Das Pferd, mit dem sie trainiert hatte, konnte wegen einer Verletzung nicht am Turnier teilnehmen. Spontan hatten sich aber mehrere Vereinsmitglieder bereit erklärt, ihr ein Pferd zur Verfügung zu stellen. Das Pony Milli Minou, mit dem Ursula Jendrossek nun im Springen startete, hatte diese allerdings erst ein einziges Mal vorher geritten. So war der Jubel groß, als die beiden mit einer 7,2 den zweiten Platz holten.

Der zweite Teil des Vierkampfs startete einen Tag später. Während sich die Wangener Jugend bei hochsommerlichen Temperaturen erneut auf den Weg nach Überlingen machte, durften die Pferde im kühlen Stall bleiben. Los ging es 25 beziehungsweise 50 Meter Freistil in der Überlinger Therme. Am Nachmittag mussten die Vierkämpfer ihre Kondition beim Laufen unter Beweis stellen. „Zum Glück war die Laufstrecke im Wald“, erzählten Ronja Wörz und Valentin Stocker, die mit ihren 10 Jahren eine Strecke von 800 Metern zu bewältigen hatten, während die Strecke in der höheren Klasse 1500 Meter betrug.

Am Ende gewann Ursula Jendrossek den Vierkampf auf E-Niveau und Anna Klaric sicherte sich in dieser Klasse den vierten Platz. Bei den Bambinis konnte Ronja Wörz den zweiten Platz für sich entscheiden und Valentin Stocker belegte den vierten Platz.

„Ein Vierkampf ist immer spannend, da man erst ganz zum Schluss erfährt, wie die Gesamtwertung ausfällt“, meint Ursula Jendrossek, die als Jugendvorstand hofft, noch mehr Kinder und Jugendliche für diese Prüfung begeistern zu können. Und wer weiß, vielleicht findet ja schon bald einmal ein Vierkampf in Wangen statt. Die Vorstandschaft des RFV Wangen ist von dieser Idee nicht abgeneigt.