Wangener Reiter gehen erfolgreich auf Schleifenjagd

Die Erfolge, die die Reiter des Reit- und Fahrverein Wangen in der vergangenen Saison eingefahren haben, können sich sehen lassen. Die 17-jährige Anika Kalbrecht und ihre Stute Cassandra konnten sich in Springprüfungen der Klasse L gegen die stark reitende Konkurrenz behaupten und viermal die goldene Siegerschleife mit nach Hause nehmen. Auch in M-Springen war sie erfolgreich unterwegs und erritt sich einen hervorragenden zweiten Platz in Fronhofen. Selina Traut und ihr Wallach Champman konnten ihre erste internationale Vielseitigkeit in Peelbergen/Niederlande erfolgreich beenden und erreichte einen tollen sechsten Platz in der Vielseitigkeit der Klasse L im österreichischen Stadl/Paura. Auch Silke Kulmus war erfolgreich unterwegs und platzierte sich mit Gründleinhofs Camelot in mehreren Dressurprüfungen der Klasse A. Mit Helena Himstedt, Ronja Wörz, Valentin Stocker und Marei Vöttel war der Reit- und Fahrverein mit seinem Nachwuchs gut vertreten. Sie konnten sich in mehreren Spring-, Dressur- und Vielseitigkeitsprüfungen erfolgreich präsentieren. Himstedt sogar auf Bundesebene. Sie erreichte mit ihrem Pony Mr. Harvey beim Bundesnachwuchschampionat der Vielseitigkeitsreiter in Warendorf den Silberrang, wurde württembergische Vizemeisterin der Vielseitigkeitsreiter und Dritte bei den württembergischen Meisterschaften der Pony-Springreiter. Ronja Wörz siegte im Stilspringen der Klasse E beim Landesponyturnier in Überlingen und Valentin Stocker konnte einen Springreiter- und einen Reiterwettbewerb für sich entscheiden.