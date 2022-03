Wangener putzen am Wochenende mit Elan

Die Gemarkungsputzete der Stadt Wangen ist am Freitag. 1. April, und Samstag, 2. April, im Gebiet der Stadt Wangen mit Ortsteilen nun wieder planmäßig nach zwei Jahren coronabedingter Pause.

Für die Aktion, bei der am Freitagvormittag die Schulen und am Samstagvormittag Vereine und sonstige Gruppen beteiligt sind, liegen bislang bereits zahlreiche Anmeldungen von Schulen, Vereinen und Organisationen vor: Johann Andreas Rauch-Realschule, Rupert-Neß-Gymnasium, Martinstorschule, Gemeinschaftsschule Wangen, Grundschule Deuchelried, GWRS Niederwangen, Grundschule Schomburg, Grundschule Neuravensburg, Grundschule Leupolz, Kindergarten St. Verena, Deutscher Alpenverein, Trachtenverein D’ Argentaler, Schwäbischer Albverein, Reservistenkameradschaft Wangen, RMSV Solidarität, Christliche Gemeinde Wangen e.V., Geocacher, Fischereiverein Wangen, Umweltgruppe der evangelischen Kirche Wittwais, Narrenzunft Kuhschelle weiß-rot, THW-Jugend Ortsgruppe Wangen, MTG Bogensportabteilung, Altstadt- und Museumsverein, SPD Ortsverein Wangen, CDU Stadtverband Wangen, DLRG Wangen, Fischereiverein Niederwangen, Musikkapelle Niederwangen, Bürgerwehr Niederwangen, Heimatverein Niederwangen, Jubilate Chor Haslach, Landjugend Haslach, Musikkapelle Haslach, Blauseefischer, SV Primisweiler, Ortschaftsrat und Ortsverwaltung Leupolz, TSV Leupolz, Förderverein Kindergarten & Grundschule Leupolz, CDU Ortsverein Leupolz, Musikkapelle Leupolz, Landfrauen Leupolz, Kolpingsfamilie Leupolz, Männerchor Karsee, Landfrauen Karsee, Narrenzunft Karsee, Landjugend Karsee, Fischereiverein Karsee, SV Karsee, KuK Karsee, Schützenverein Karsee, Musikverein Karsee, Allgäu’s Finest, Ortsverwaltung Neuravensburg, Angelverein Neuravensburg, Burg- und Heimatverein Neuravensburg, Burgbühne Neuravensburg, CDU-Ortsverband Neuravensburg, Kirchenchor Roggenzell, Kolpingfamilie Neuravensburg, Narrenzunft Neuravensburg, Sportverein Neuravensburg, Bergfamilie, Familie Kegel, Familie Brey.

Die Teilnehmenden in Karsee, Leupolz, Neuravensburg, Niederwangen und Schomburg werden über die Ortsverwaltungen eingeteilt. Privatpersonen, die sich kurzfristig an der Aktion beteiligen möchten, werden gebeten, sich direkt mit den Vereinen oder Ortsverwaltungen in Verbindung zu setzen. Für die Veranstaltung gelten die aktuellen Corona-Regeln.