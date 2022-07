Zeugen sucht die Polizei Wangen, nachdem ein unbekannter Fahrer am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Friedrich-Ebert-Straße in Wangen davongefahren ist. Zwischen 15.30 und 17 Uhr touchierte dessen Fahrzeug einen geparkten schwarzen Renault Talisman. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro zu kümmern, fuhr er davon. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 07522 / 98 40.