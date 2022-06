Wangener PflasterSpektakel verwandelt Altstadt in Freilichtbühne

Das Wangener PflasterSpektakel verwandelt am ersten Juli-Wochenende die gesamte Altstadt in eine große Freilichtbühne. Auf den schönen Plätzen und Straßen in der historischen Innenstadt von Wangen treten ganz verschiedene Straßenkünstler aus fünf verschiedenen Nationen auf. Unter freiem Himmel tummeln sich Artisten und Akrobaten, Babyelefanten und seilspringende Vagabunden. Ein Jonglage-Ballett präsentiert sich auf der Bühne am Marktplatz - auf anderen Plätzen gibt es Figurentheater und Improvisationen mit dem Publikum, Verwandlungskünstlerinnen, und eine abgedrehte Animation auf Stelzen.

Bespielt werden der Platz an der Eselmühle, der Postplatz, der Saumarkt, die Herrenstraße und natürlich der Marktplatz. Bei freiem Eintritt kann man von Platz zu Platz spazieren und bekommt überall tolle Vorstellungen zu sehen.

Im letzten Jahr konnte aufgrund der Pandemie nur ein sogenannten Appetizer im Zunftwinkel veranstaltet werden, aber das Echo aus dem Publikum war grandios. So findet das PflasterSpektakel in diesem Jahr sozusagen zum zweiten Mal statt.

Unterstützt und mitgetragen wird das Festival vom Kulturamt der Stadt Wangen und der Leistungsgemeinschaft, die Organisation macht Veronika Baum, Kulturmanagement und die künstlerische Leitung hat das Theater PasParTout, eine Straßentheatertruppe, die in Bergatreute wohnt. Bei sehr schlechtem Wetter findet in der Stadthalle Wangen ersatzweise ein Varieté mit allen Künstlern statt.