Wangener Musiknacht wartet am Samstag mit zahlreichen Bands auf

Das Programm für die Musiknacht in Wangen steht: In verschiedenen Gastro-Betrieben gibt es am Samstag, 8. Oktober, zahlreiche Bands in der Innenstadt zu erleben. Neben bekannten sind auch weitere Locations dazugekommen, teilen die Veranstalter mit. Einlass ist je ab 20 Uhr, Beginn um 21 Uhr.

Der Vorverkauf läuft auf Hochtouren und wie immer gilt: Einmal bezahlen – überall dabei sein. Mehr und mehr Nachtschwärmer sichern sich die Eintrittsbändchen für die 13. Wangener Musiknacht, teilt die veranstaltende Agentur X-Events mit. Die Gastronomen und Besitzer der teilnehmenden Cafés, Bars, Restaurants, Bistros und Clubs bieten dem Publikum gemeinsam mit den Künstlern wie schon in Vorjahren ein vielfältiges Programm.

Unterschiedliche Musikstile am Start

Zu hören gibt es beispielsweise handgemachten Blues Rock und Soul: Den bringen Molly’s Chamber zur Musiknacht mit. Hüfte und Haarpracht kann beim Cover-Rock der Earlybirds geschwungen werden. Bei Käs & Roll geht voraussichtlich die Post ab, wenn die Band dem Publikum mit ihrer frechen Mischung aus Pop und Jazz, Alpinem und Rock'n'Roll einheizt. Wer auf Partyrock steht, könnte bei der Coverband YeahRock auf seine Kosten kommen. „Schon nicht mehr wegzudenken bei der Veranstaltungsreihe ist das Joe Cocker & Tina Turner-Tribute, auf das sich Musiknacht-Freunde auch wieder freuen können“, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter weiter.

Karten kosten im Vorverkauf 12 Euro

Das Eintrittsarmband ist im Vorverkauf für 12 Euro in allen teilnehmenden Gastro-Betrieben und beim Gästeamt in Wangen erhältlich. Kurzentschlossene und Nachzügler können das Armband auch am Veranstaltungsabend für 15 Euro an den Abendkassen aller Veranstaltungslokale kaufen, sofern noch Tickets aus dem Vorverkauf übrig sind.

Das sind die Locations&Bands

Alte Kanzlei, JASPER-Unplugged! (Pop- &Rockcovers/Acoustic Cover)

Am Kreuzplatz Café-Restaurant, The Tuesday Four (50er/American Roots Music)

Fidelisbäck, Molly's Chamber (Bluesrock/Soul)

Mohren-Post Gasthaus, Smutje & the Galleymen (Pop- & Rockcovers/Partyrock)

Saumarkt Café Bar, Joe Cocker & Tina Turner (Tribute)

Stadtbräu Stoffels, Käs & Roll (Pop- & Rockcovers/eine freche Mischung aus Pop und Jazz,

Alpinem und Rock'n'Roll)

Vivo Café Restaurant Bar, EARLYBIRDS (Cover-Rock/Pop, Oldies)

Ratsstüble, The Jags (Cover-Rock)

Catweazle, Mel (Pop/Rock)

Hinderofen Café, elmar.w (Folk/Acoustic & Oldies, Rock & Pop)

Altstadtklause, YeahRock (Partyrock/acoustic)

Weitere Infos unter www.wangener-musiknacht.de und bei Facebook unter Musiknacht Wangen.