Wangener Musiknacht in elf Locations

Die Musiknacht kommt wieder nach Wangen: Am Samstag, 12. Oktober, verwandelt sich die Stadt wieder in eine klingende Partymeile. In elf Locations sorgen ausgesuchte Livebands für jede Menge Musik und Feierstimmung, teilte der Veranstalter mit. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Bei der Musiknacht pulsiert das Nachtleben in Wangen. Die Planungen für das Programm laufen aktuell noch aber so viel ist schon klar: Den Nachtschwärmern wird ein abwechslungsreiches Programm für jedes Alter geboten, sie können sich auf viele Stunden Tanzen und Feiern in tollen Locations freuen. Musikalisch wird so ziemlich für jeden Geschmack das Richtige dabei sein. Das Eintrittsarmband gibt es im Vorverkauf für zehn Euro bei allen teilnehmenden Gastronomien sowie bei der Schwäbischen Zeitung Wangen und im Gästeamt Wangen. Kurzentschlossene und Nachzügler können das Armband auch am Veranstaltungsabend für 13 Euro an den Abendkassen (in allen Veranstaltungslokalen) erwerben – sofern die Tickets nicht im Vorverkauf vergriffen sind. In diesem Jahr sind die folgenden Kneipen, Bistros, Cafés, Bars und Restaurants mit an Bord sind Fidelisbäck, Horns and Crowns Bar, Ratsstüble, Altstadtklause, Am Kreuzplatz Café-Restaurant, Catweazle, Hinderofen Café, Moren-Post Gasthaus, Saumarkt Café Bar, Stadtbräu Wangen und Vivo Café Restaurant Bar. Fotos: Veranstalter