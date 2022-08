Wangener Löschfahrzeug kommt gut in Odessa an: Ukrainer sagen „Danke“

Das Wangener LF 24 ist am Mittwochvormittag wohlbehalten an seinem Zielort, der ukrainischen Hafenstadt Odessa, angekommen. Dies berichtet Stephan Wiltsche, der zusammen mit vier weiteren Wangener Feuerwehrleuten das hier ausgemusterte, aber voll funktionstüchtige und außergewöhnlich ausgestattete Löschfahrzeug nach Krakau gefahren hatte, um es dort am vergangenen Wochenende den ukrainischen Kameraden zu übergeben.

Immer in vorderster Front: Das LF 24 beim Großbrand in Saamen im Jahr 2003. (Foto: feuerwehr) Flagge an der Drehleiter zeigt, wohin die Reise für das Wangener Löschfahrzeug geht. (Foto: bee) Feuerwehrleute und Vertreter der Stadt verabschiedeten am Donnerstag das LF 24 in Richtung Ukraine. (Foto: bee) Das LF 24 hat eine Ausrüstung, die ihresgleichen sucht. (Foto: bee) OB Michael Lang (re.) bedankt sich bei der Feuerwehr für deren Hilfseinsatz für die Ukraine. (Foto: bee) Stephan Wiltsche, Manfred Wolfrum, Josef Brauchle, Christoph Bührer und Andreas Titel (von links) bringen das LF 24 nach Krakau. (Foto: bee) Ein letzter optischer Check: Christoph Bührer inspiziert das LF 24. (Foto: bee) Abfahrbereit: Manfred Wolfrum, Stephan Wiltsche, Josef Brauchle, Andreas Titel und Christoph Bührer (von links) bringen das LF 24 Richtung Ukraine. (Foto: bee) Das Wangener Feuerwehrteam wurde auf der Frankfurter Hauptwache vom ukrainischen Generalkonsul Vadym Kostiuk (m.) und Detlef Braun, Sponsor vom Union-Club und Geschäftsführer der Messe Frankfurt(2.v.r.), verabschiedet. (Foto: privat) Spezielles Kennzeichen für die Fahrt: Die deutsche Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erlischt am Tag nach der Übergabe. (Foto: bee) Das LF 24 der Wangener Wehr ist vor der Abfahrt auf Hochglanz poliert. (Foto: bee) Stephan Wiltsche hat die Bedienungsanleitung für das LF 24 in deutsch und ukrainisch erstellt. (Foto: bee) Die Bedienungsanleitung für das LF 24 in deutsch und ukrainisch. (Foto: bee) Ein anderes Fahrzeug aus dem Konvoi hatte auf der Fahrt nach Dresden einen Defekt, der auf der Autobahn behoben werden musste. Das Wangener LF 24 kam ohne Probleme an. (Foto: Privat) Josef Brauchle (re.) weist einen ukrainischen Feuerwehrangehörigen in die Technik des LF 24 ein. (Foto: privat) Stephan Wiltsche (l.) weist einen ukrainischen Feuerwehrangehörigen aus Odessa ins Wangener LF 24 ein. (Foto: Privat) Beppo Brauchle (r.) weist einen ukrainischen Feuerwehrangehörigen aus Odessa ins Wangener LF 24 ein. (Foto: Privat) Bei der Übergabe an die ukrainischen Feuerwehrleute wurde auch diverses Material verladen. (Foto: privat) Josef Brauchle unterschreibt die Schenkungsurkunde auf dem Rücken von Joachim Woitzik. (Foto: privat) Auf dem Rücken eines Feuerwehrmanns wird die Schenkungsurkunde des LF 24 unterzeichnet. (Foto: Privat) Händeschütteln nach der Übergabe des LF 24: der ukrainische Kommandant „Sascha“, Josef Brauchle und Joachim Woitzik (von links). (Foto: privat) Übergabe erledigt, Aufstellen zum Gruppenfoto mit (von links) Manfred Wolfrum, Kommandant „Sascha“, Stephan Wiltsche (knieend), Christoph Bührer, Josef Brauchle und Andreas Titel. (Foto: privat) Eines der Wahrzeichen von Krakau: die Marienbasilika mitten in der Stadt. (Foto: Privat) Der stellvertretende Kommandant der Wangener Wehr, Josef Brauchle (r.), darf den Feuerwehrtrompeter auf der Marienbasilika um 12 Uhr nachts unterstützen und auch einmal in sein Flügelhorn blasen. (Foto: Privat) 1 von 1

Die beförderten dann das LF 24 in mehreren Nachtfahrten die rund 1200 Kilometer lange Strecke nach Odessa. Und schickten gleich Fotos mit einem „Danke schön Wangen im Allgäu“-Plakat sowie ein Video von der Ankunft ins Allgäu. „Die Freude über das Fahrzeug ist dort riesig, weil es eine echte Verstärkung darstellt“, so Wiltsche. Und: „Das ist ein gelungener Abschluss der Aktion. Denn wir wissen, dass unser altes Löschfahrzeug dort in guten Händen ist.“

Mit Blaulicht und Martinshorn wurde das fünfköpfige Team der Wangener Feuerwehr verabschiedet, das ein ausgemustertes, aber voll funktionsfähiges Löschfahrzeug in Richtung Ukraine fährt.