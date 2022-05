Wangener Lesebühne beschäftigt sich mit Lebenswegen

Nach einer coronabedingten Pause startet auch die Wangener Lesebühne wieder durch. Zur 17. Auflage am Donnerstag, 12. Mai, werden in Kornhausbücherei ab 19.30 Uhr „fünf namhafte Schriftstellerinnen aus Wangen und Umgebung voller Frauenpower und Spannung zum Thema ‚Lebenswege‘ lesen“, heißt es in einer Mitteilung. Die SZ stellt Hauptakteurinnen vor.

Als ein Schüler in den USA der Tochter von Bruni Adler in der Schule den Zettel „Nazi“ auf den Rücken heftet, beginnt die Schriftstellerin sich mit der Geschichte Deutschlands und der Kollektivschuld der Deutschen auseinanderzusetzen. Seit 20 Jahren wohnt und schreibt die Wahlwangenerin nun in Deuchelried. Seither verlegte die Autorin und Historikerin vier Bücher über Kriegsgeschehnisse erzählt von Zeitzeugen. Mit den Titeln „Bevor es zu spät ist“, „Geteilte Erinnerungen“, „Zerrissene Leben“ und „Stacheldraht und Bambusspeere“ hebt sie den Vorhang des Vergessens, heißt es weiter. Auf der Lesebühne liest sie aus ihrer Biographie, an der sie zurzeit arbeitet.

Daniela Alge, aus Vorarlberg, aber seit 10 Jahren Wahlallgäuerin, wohnt mit Mann, Kindern und Tieren auf ihrem Bauernhof in Niederwangen. Sie hat inzwischen die vier Krimis „Kathrinatag“, „Fehltritt mit Folgen“, Wolfsmörder“ und „Eiskalte Spur“ und den Bildband „Gamsfreiheit - vom Älplerleben in Vorarlberg“ mit Bildern von Ursula Dünser herausgebracht. Alge liest aus ihrem neuen Roman „Das Geschenk der Adlerin“, der im April als Taschenbuch und E-Book erschienen ist.

Helga R. Müller lebt in Tettnang. 2014 veröffentlichte sie das Kurzgeschichtenbuch „Geschichtenrad“, 2019 erschien ihr Roman „Herz der lila Distel“. Die Geschichte ihrer Ahnen habe sie laut Mitteilung seit jeher gefesselt. Sie wird aus ihrer Familiengeschichte lesen, einer Erzählung aus dem Leben ihrer Großmutter.

Bianca M. Schenk lebt in Lindau und wurde nach der Flucht ihrer Mutter aus Tschechien in Heidelberg geboren. Anfang 2000 verwirklichte sie die Lebenserinnerungen ihrer Mutter in einer Romanbiographie mit dem Titel „Das Leben der Else H. - ich wollte nicht heim ins Reich…“. Hieraus liest sie eine Episode aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs.

Rita Schade, gebürtige Mittelfränkin, arbeitete seit über 30 Jahren als Fotografin am Bodensee und lebt in Tettnang. Vorzugsweise schreibt sie autobiographisch heitere Geschichten für und über ihre Familie. Bei einem Besuch in ihrem Heimatdorf sollen Kindheitserinnerungen zum Schmunzeln anregen.

Moderiert wird die 17. Wangener Lesebühne wieder von deren Leiterin Diemut Bek, Autorin aus Nieratz. Sie ist wie Schade, Müller und Schenk seit zehn Jahren Mitglied der Tettnanger Schriftstellervereinigung Signatur, die unlängst ihr 100. Textabend-Treffen gefeiert hat. 2017 wurde ihr Kinderbuch „Schiller Wolkenkind“ veröffentlicht, im Herbst wird der historische Roman ‚Die Leupolzer‘ von ihr erscheinen. Sie organisiert und moderiert die Lesebühne seit 2016.

Musikalisch begleitet wird die 17. Auflage von den Kißleggerinnen Margrit Gomm (Zither) und Hanna Appel (Gitarre). Signierte Bücher können vor und nach den Lesungen am Büchertisch erworben werden. Der Abend ist kostenlos, Spenden für die Musik sowie für Bedürftige in der Ukraine werden gerne gesehen.