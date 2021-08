Wangener Kulturwochen mit Fun Cool aus Prato

Am Samstag, 7. August, gibt die Prateser Rockband Fun Cool im Innenhof des Rupert-Ness-Gymnasiums (RNG) zwei Konzerte. Leider muss der traditionelle italienische Abend auf dem Marktplatz auch dieses Jahr pandemiebedingt entfallen. Die Gäste aus Prato werden jedoch mit 70er-Jahre Rockmusik, bekannten Coverversionen und italienischen Klassikern für Stimmung sorgen und neben dem italienischen Lebensgefühl auch Wein aus der Toskana mitbringen. Die Band wird von vielen in Wangen guten Bekannten um Britta von Websky, Peter Schmitz, Maurizio Bettazzi, Fabio Giovannetti und anderen begleitet. Beginn der Konzerte ist um 19 Uhr und um 21 Uhr. Fun Cool trat bereits 2018 anlässlich des 30-jährigen Partnerschaftsjubiläums sowie bei der Kulturnacht und beim italienischen Abend 2019 in Wangen auf.

Der Eintritt ist frei. Bei Regen werden die Konzerte in die Alte Sporthalle verlegt. Es gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln. Momentan besteht keine Testpflicht. In geschlossenen Räumen muss allerdings eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Registrierung vor Ort über Luca-App oder Formular möglich. Die Plätze sind begrenzt. Die Konzerte dauern jeweils rund eine Stunde ohne Pause. Kostenlose Karten gibt es beim Gästeamt Wangen oder über www.wangen.reservix.de. Restplätze werden vor Ort vergeben.