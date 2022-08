Erste große Wangener Kulturnacht nach Corona: Das ist geboten

Ausführliche Informationen gibt es im Flyer, der an allen öffentlichen Stellen in Wangen zum Mitnehmen ausliegt, oder auf www.wangen.de.

In der Innenstadt gibt es am Freitag, 5. August, 40 Einzelveranstaltungen in vier Stunden. Am Samstag folgt der Italienische Abend auf dem Marktplatz.

