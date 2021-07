Wangener Krankenhaus nach fast 300 Tagen coronafrei

Erstmals seit genau 296 Tagen hatte das Westallgäu-Klinikum in Wangen am Mittwoch keine Covid-19-Patienten mehr zu versorgen. Der vorläufig letzte an Corona erkrankte Patient konnte tags zuvor entlassen werden, berichtet der Betreiber, die Oberschwabenklinik (OSK). Am St. Elisabethen-Klinikum in Ravensburg musste am Mittwoch noch ein Covid 19-Patient intensivmedizinisch versorgt werden.

„Zumindest vorläufig ist für das Westallgäu-Klinikum damit eine lange Phase zu Ende, während derer das Haus durch die Versorgung von Pandemiepatienten hoch belastet war“, heißt es in der Mitteilung weiter. Das Konzept der OSK sieht vor, Covid-19-Patienten zunächst bevorzugt in die Isolierbereiche und auf die Intensivstation in Wangen zu bringen.

Bis jetzt 367 Corona-Patienten versorgt

367 Coronafälle sind nach OSK-Angaben in Wangen seit Ausbruch der Pandemie versorgt worden. 104 Menschen war so schwer erkrankt, dass sie auf die Intensivstation mussten. Lagen im gesamten Jahr 2020 insgesamt 171 an Corona Infizierte im Wangener Klinikum, so sind es im ersten Halbjahr 2021insgesamt 231 gewesen.

Im vergangenen Jahr waren es 43 Erkrankte auf der Intensivstation, im Jahr 2021 bislang 74. „Allein diese Zahlen zeigen, wie schwer sich die zweite und die dritte Welle der Pandemie auch im Westallgäu-Klinikum ausgewirkt haben“, bilanziert die OSK.

Die höchste Zahl an Corona-Patienten waren in den Tagen nach Dreikönig 2021 zu verzeichnen, als zeitweise 41 Infizierte auf den Normalstationen und zehn auf der Intensivstation lagen.