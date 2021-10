Wangener Klosterbergstraße ist ab Montag teilweise gesperrt

Nach dem Abbruch der Alten Sporthalle wird in den kommenden Wochen und Monaten im Zuge der Planungen zur Landesgartenschau 2024 der gesamte Bereich um Klosterbergstraße, Festplatz und Schulzentrum umgestaltet. Auftakt hierzu ist ab Montag, 18. Oktober, der Umbau der Klosterbergstraße, wie die Stadt mitteilt.

Die Klosterbergstraße wird, wie zuvor die Karlstraße und die Bindstraße, zu einer „barrierefreien und optisch attraktiven Straße umgestaltet werden“, wie es in der Mitteilung der Stadt weiter heißt. Ziel sei es, über sie eine Verbindung von Festplatzareal und Altstadt zu schaffen. Die Fahrbahnbreite wird demnach auf 6,50 Meter reduziert, so dass aufseiten des Festplatzes mehr Raum für Fußgänger, ein Wasserspiel und die Bewirtung rund um den Milchpilz sein wird.

Auch kleiner Brunnen wird abgebaut

Der Bereich von der Einmündung des Fußwegs Metzigbach bis zum Bauende der Klosterbergstraße und des Aumühlewegs wird laut Stadt mit dem bereits in der Karlstraße und in der Erba verwendeten Pflaster versehen. Die Bordsteinkante werde dabei von zehn auf drei Zentimeter abgesenkt.

Im Zusammenhang mit diesen Bauarbeiten wird laut Stadt auch der kleine Brunnen an der Ecke Klosterbergstraße/Aumühleweg abgebaut. Nach der Umgestaltung des Festplatzes will die Stadt ihn durch ein größeres Wasserspiel im Bereich des heutigen Milchpilzes ersetzten. Die Abbruchfläche der Alten Sporthalle wird über den Winter für die Baustelleneinrichtung des Straßenbaus an der Klosterbergstraße genutzt, heißt es weiter. Somit gehe durch den Straßenumbau kein Parkraum verloren.

Stadtbuslinie 3 fährt anders

Der erste Bauabschnitt für die geplante Umgestaltung des Bereichs Klosterbergstraße beginnt am Montag, 18. Oktober, und dauert bis Jahresende. Dazu, so teilt die Stadtverwaltung mit, muss der Straßenabschnitt von unterhalb der Karlstraße bis zum Ende des Parkplatzes des Hauses Nr. 29 (zuletzt Fonseca-Lebensmittelgeschäft) und der Aumühleweg bis zur Einmündung Jahnstraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden.

Fußgänger könnten jedoch jederzeit alle Geschäfte und Wohnhäuser erreichen. Zu- und Abfahrt zu den Parkplätzen P1 und P2 am Aumühleweg sind in dieser Zeit jederzeit über die Lindauer Straße, Liebigstraße, Gütleweg oder Wolfgangstraße möglich. Die Stadtbuslinie 3 kann dann die Altstadt nicht mehr bedienen. Der Bus fährt deshalb direkt von der Haltestelle Klösterle zum Bahnhof. Es wird keinen Zwischenhalt geben.

Der zweite Bauabschnitt von der Karlstraße zum Martinstorplatz folgt im Frühjahr 2022 und dauert ebenfalls drei Monate. Dann wird auch der Kreisverkehr vor dem Martinstor gebaut und in der Folge die Ampel abgeschaltet.