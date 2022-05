Das Wangener Kinderfest ist in Gefahr - Teilen des Programms droht die Absage

Es wird immer dramatischer in Sachen Kinderfest. Noch nie gab es so wenige Helfer-Zusagen wie in diesem Jahr.

Dass es langsam eng wird, mussten auch die Mitglieder bei der Hauptversammlung der Kommission im Kinderfesthaus zur Kenntnis nehmen. Auch sie wollen in ihrem Bekanntenkreis eine Offensive starten. Bis nach Pfingsten muss laut den Vorsitzenden Markus Orsingher und Reinhard Syska der Helferplan stehen – oder ein Teil der Kinderfesttage könnte noch abgesagt werden müssen.

Noch niemand für den Festzeltabbau

„Noch habe ich nicht mal eine einzige Person für den Festzeltabbau“, sagte Johannes Moser, Ausschuss-Vorsitzender für den Festzeltbetrieb. Auch das, was Reinhard Syska den Mitgliedern nach Vorstellung der Historie sowie den aktuellen Planungen zum neuen Festbereich mitzuteilen hatte, klang dramatisch:

Eventuell können wir das Kinderfest zukünftig erst am Freitag beginnen. Dass wir längerfristig einen Festwirt brauchen, ist bald nicht mehr auszuschließen.

Untätigkeit kann man dabei den Verantwortlichen nicht vorwerfen. „Wir haben in diesem Jahr auch über die Stadtgrenzen hinaus Vereine angesprochen“, sagte Syska. Dennoch sind noch immer knapp 300 Schichten frei, fehlen entsprechend viele Helfer. Für das Altstadtfest am Freitag haben sich bislang neun Vereine gemeldet. Im Jahr 2019 bewirteten zumindest 18 Vereine, 2006 waren es auch schon mal 32.

„Bei zu geringer Teilnehmerzahl könnte auch das Altstadtfest zukünftig anders aussehen oder gar entfallen“, mahnte Syska an. Laut seiner Aussage ist es „eine Erfahrung der letzten fünf, sechs Jahre, dass uns die Vereine ausgehen“.

Am Geld kann es nicht liegen

Am Geld liegt es dabei sicherlich nicht. Im Schnitt erwirtschaften die Vereine beim Altstadtfest laut Syska zusammen einen fünfstelligen Betrag. Auch die Festzelt-Schichten spülten den beteiligten Vereinen bislang ein dickes Plus in ihre Kassen, auch wenn die entsprechenden Stunden „nur“ mit sechs Euro pro Person und Stunde verrechnet wurden.

Sorgen plagen derzeit die beiden wiedergewählten Kinderfestkommissions-Vorsitzenden Markus Orsingher (links) und Reinhard Syska. Noch steht nicht fest, ob das Kinderfest 2022 im gewohnten Rahmen über die Bühne gehen wird. (Foto: Weber)

Vorteil für die Kinderfest-Besucher: Sie konnten bislang auf bezahlbare Preise vertrauen, auf ein Kinderfest, das „von Wangenern für Wangener“ gemacht wurde. 2022 will die Kinderfestkommission einen Teil der Mehrkosten nicht weitergeben, damit der Preisanstieg für Getränke und Essen für die Besucher nicht zu gravierend ausfällt. Syska: „Wir kalkulieren mit einem Minus, bestenfalls mit einer Null.“

Kommission will Konzept überdenken

Die Mitgliederversammlung diskutierte heftig, wie es gelingen könnte, die Lücken im Schichtplan doch noch zu füllen. „Die Leute müssen wissen, dass sie gesucht werden“, sagte auch Kulturamtsleiter Hermann Spang.

Ins Spiel gebracht wurden auch Gruppierungen wie Nachbarschaften, Kegelgemeinschaften, Arbeitskollegen oder andere. Ihre Arbeitsstunden würden dann gemeinnützigen Wangener Vereinen zugutekommen.

Hilfreich war im Übrigen auch der SZ-Bericht aus dem Verwaltungsausschuss über die schwierige Situation der Kinderfestkommission bisher nicht. Syska: „Dadurch kamen nur wenige Rückmeldungen, die teilweise auch wieder zurückgenommen wurden.“

Es könne aber auch nicht sein, dass die Kommission in jedem Jahr nur mit größten Anstrengungen genügend Vereine und Helfer zusammen bekomme: „Wir müssen daher unser Konzept zugunsten der Vereine beim Altstadtfest und im Festzelt für die Zukunft überdenken, da der immer höhere Aufwand dafür im Ehrenamt nicht mehr zu stemmen ist.“

Ein Festwirt brächte auch Nachteile mit sich

Dass eine Absage einzelner Tage und möglicherweise die Verpflichtung eines Festwirts auch längerfristig Folgen hätte, wollte der zweite Vorsitzende nicht ausschließen: „Das heißt dann auch: Wir alle bekommen Fleisch und Wurst nicht unbedingt mehr vom örtlichen Metzger oder das Bier von der örtlichen Brauerei. Und ein Wirt kalkuliert seine Preise ausschließlich nach wirtschaftlichen Kriterien.“

Hinzu kommt: Das bisher bestehende Verbot von hartem Alkohol ließe sich in solch einem Fall gegenüber einem Festwirt wohl schwerlich halten. Und: Den Vereinen gingen dauerhaft sichere Einnahmen verloren. „Das alles möchte die Kommission selbst auf keinen Fall“, sagt Syska. Aber langjährige Konzepte könnten dennoch ins Wanken geraten – nicht nur bei der Kinderfestkommission, sondern auch weit darüber hinaus.

Nach Pfingsten will die Kinderfestkommission entscheiden, wie genau das Kinderfest 2022 aussehen wird. Gegebenenfalls wird Wangens größtes Fest schon in diesem Jahr ein anderes Gesicht und einen anderen, reduzierten Umfang bekommen.

Geringes Minus, beständiges Team

Sieht man vom Hauptproblem der fehlenden Helfer ab, verlief die Mitgliederversammlung der Kinderfestkommission zügig. Große Veränderungen blieben aus. Auch in den kommenden drei Jahren werden Markus Orsingher als erster und Reinhard Syska als zweiter Vorsitzender den 161 Mitglieder großen Verein führen.

Ihnen zur Seite stehen Schatzmeister Joachim Falter und Schriftführerin Lucia Hitz. Beisitzer sind Manuel Hitz und – neu im Amt – Claus Fröhlich. Kraft Amtes gehören auch Oberbürgermeister Michael Lang, Kulturamtsleiter Hermann Spang sowie Heiko Kloos als geschäftsführender Rektor der Wangener Schulen dem Vorstand an.

Die Ausschüsse werden von Marc Steurer und Selina Maurus (Festzug), Johannes Moser und Norbert Schneider (Festzelt), Ulrike Thanner und Gerti Abt (Unterhaltung und Spiele), Reinhard Syska und Heiko Jungblut (Altstadtfest), Friedemann Scheiffele (Öffentlichkeitsarbeit), Susanne Brunold und Meike Engler (Theater) sowie – neu im Amt – Michele Cipriano (Sport) geleitet.

Kassenprüfer sind weiterhin Hans-Peter Holler und Dieter Fesseler. Recht übersichtlich gestaltete sich der Bericht des Vorsitzendem Markus Orsingher. Er berichtete vom Kinderfest „andersch und dohoim“, von Mitmachvideos, dem Schülergewinnspiel und „Wangen grillt“-Paketen: „So konnten wir wenigstens zeigen, dass es uns noch gibt.“

Obwohl erneut coronabedingt ein Großteil des Wangener Kinderfests ausfiel, musste Schatzmeister Joachim Falter von einem Minus in Höhe von 1250 Euro berichten. Kosten entstanden beispielsweise durch Versicherungen, Verbandsbeiträge, Flyer und den Unterhalt des Kinderfesthauses am Gehrenberg.

Für die Zukunft soll über eine Cloud die Vernetzung und der Austausch untereinander verbessert werden. Zudem ist der angeschaffte, 6,80 auf 2,60 Meter große Container, der künftig als Festbüro dienen wird, im Endausbau.