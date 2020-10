Wangener Kinder feiern ihre Erstkommunion

Die Kinder der Seelsorgeeinheit Wangen haben in der Ulrichskirche (Foto Mitte und rechts) und in der Spitalkirche ihre heilige Erstkommunion gefeiert. Unter dem Leitwort „Jesus erzähl uns von Gott“ haben sie sich auf ihr Fest vorbereitet, heißt es in der Mitteilung. In den Gottesdiensten wurde demnach verdeutlicht, dass sich in den Zeichen von Brot und Wein Jesus Zeit für uns nehme.