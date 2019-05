Wangener können mit Radfahren Preise gewinnen

Beim alltäglichen Radeln geht es in Wangen von Sonntag, 12. Mai, bis Montag, 1. Juni, um mehr als nur schnell von A nach B zu kommen und etwas für die eigene Gesundheit und für ein besseres Klima zu tun. Denn der Wettbewerb Stadtradeln des Klima-Bündnisses verbinde die Freude am Radeln in Wangen mit einem Gemeinschaftserlebnis und einer Prise sportiven Wettkampfs. Das teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Ziel ist es, in Teams drei Wochen lang möglichst viele Radkilometer sammeln.

Im Aktionszeitraum können alle Bürger und alle Personen, die in Wangen wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, bei der Kampagne mitmachen. Oberbürgermeister Michael Lang, selbst oft zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs, hofft auf eine rege Teilnahme beim Stadtradeln, um dadurch aktiv ein Zeichen für mehr Klimaschutz und mehr Radverkehrsförderung zu setzen. Unter allen Teilnehmern, die sich für Wangen anmelden, werden nach der Aktion Preise verlost.

Neben der Förderung für Stadtradeln-Kommunen in Baden-Württemberg bietet die „Initiative Radkultur“ des Ministeriums für Verkehr für alle Pendler einen ganz besonderen Anreiz zum Mitradeln – die Mitmachaktion „Rad-Pendler BW“. Den aktivsten Teams winken auch hier Preise.

Um den Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr zu steigern, setzt sich das Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg mit seiner Initiative Radkultur für eine fahrradfreundliche Mobilitätskultur im Land ein, heißt es in der Mitteilung weiter. Gemeinsam mit den vom Land geförderten Kommunen bietet sie ein vielfältiges Programm, um Menschen zu motivieren, in ihrem Alltag aufs Rad zu steigen.